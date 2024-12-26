Израиль ударил по аэропорту Саны, когда там находился глава ВОЗ

Израильская армия заявила, что атаковала аэропорт в столице Йемена — городе Сана. В это время к посадке в самолет готовился глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Один из членов экипажа самолета получил ранение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khaled Abdullah , Reuters Фото: Khaled Abdullah , Reuters

ЦАХАЛ заявил, что удары были направлены на объекты хуситов. Утверждается, что аэропорт использовался в военных целях. Под удар также попал ряд электростанций.

«Мы полны решимости отрубить это щупальце иранской террористической оси зла. Мы будем продолжать до тех пор, пока не завершим начатое»,— заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (цитата по The Times of Israel). Министр обороны Исраэль Кац заявил, что «никто не сможет укрыться от длинной руки Израиля».

Глава ВОЗ написал в соцсети X, что аэропорт подвергся бомбардировке, когда он и его команда шли на посадку. «Один из членов экипажа нашего самолета был ранен. Сообщается, что в аэропорту погибли по меньшей мере два человека. Башня управления воздушным движением, зал вылета — всего в нескольких метрах от того места, где мы находились,— и взлетно-посадочная полоса были повреждены»,— написал господин Гебрейесус. Делегация ООН не пострадала.

Об эскалации в регионе — в материале «Ъ» «Хуситам хотят перерезать пуповину».