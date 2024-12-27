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В Ростове начнут реставрировать винно-водочный завод в 2025 году

ГК «Вертикаль-инвест» получила разрешения на реставрацию ростовского винно-водочного завода, находящегося на пр. Буденновский. К работам приступят в 2025 году и выполянт их в течение полутора лет. Об этом сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на генерального директора компании Николай Катанян.

Фото: скриншот с сервиса Google maps

Фото: скриншот с сервиса Google maps

По его словам, на территории завода планируется ИТ-кластер, а также зона развлечений и фудкорт.

Общая площадь территории составляет более 20 тыс. кв. м, объем восстановленных и построенных зданий – 40 тыс. кв. м. Всего будет реконструировано шесть строений завода, а также построены новые здания, включая торгово-офисное здание с подземной парковкой.

Сумма инвестиций не разглашается.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на заседании межведомственной комиссии под председательством первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова утвердили два инвестиционных контракта для предприятий Ростовской области.

Ева Китаева

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