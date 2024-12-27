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Для двух предприятий Ростовской области утвердили инвестиционные контракты

На заседании межведомственной комиссии под председательством первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова утвердили два инвестиционных контракта для предприятий Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Один из контрактов связан с компанией ООО «Новая динамика», входящей в ГК «Ростсельмаш». Предприятие реализует в регионе проект по строительству завода, специализирующегося на производстве автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов. Инвестиции в проект составят 5,6 млрд руб. Планируется, что объем выпуска промышленной продукции достигнет более 8,5 млрд руб., благодаря заводу появятся 540 новых рабочих мест.

Еще один инвестиционный контракт связан с компанией «БТК Текстиль». Будет проведена модернизация и техническое перевооружение двух площадок предприятия, одна из которых находится в Ростовской области. В результате реализации проекта мощности ткацкого, отделочного и печатного производств будут увеличены в полтора раза, что позволит расширить ассортимент выпускаемых тканей и полотен. Соглашение предусматривает производство и реализацию продукции в объеме 33 млн погонных метров до 2029 года и создание около 20 новых рабочих мест. Завершение модернизации производства запланировано на конец 2025 года.

Всего в Ростовской области шесть инвестпроектов, реализуемых с применением механизма специального инвестиционного контракта: ООО «ВетроСтройДеталь», ООО «Северсталь Стальные башни», АО «Новавинд», ООО филиал ООО «Эл 6 Новочеркасск», ООО «Новая динамика», ООО «БТК Текстиль».

Ева Китаева

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