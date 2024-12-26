«Помогает войти в образ не рюмочка-другая, а женщина»

26 декабря актеру Михаилу Боярскому исполняется 75 лет. В честь этого события «Ъ» собрал интересные факты из жизни артиста и кадры с его участием.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Михаил Боярский в роли д''Артаньяна в фильме «Д''Артаньян и три мушкетера», 1979 год Фото: Одесская киностудия Михаил Боярский в детстве, 1960-е годы Фото: личный архив Кадр из фильма «Мама», снятого французским режиссером Элизабетой Бостан в 1976 году на киностудии «Мосфильм». В роли Козы — Людмила Гурченко, в роли Волка — Михаил Боярский Фото: РИА Новости Михаил Боярский на арене цирка верхом на лошади, 1982 год Фото: Виталий Созинов / ТАСС Слева направо: актеры Игорь Владимиров, Михаил Боярский и Инна Варшавская в спектакле Театра имени Ленсовета «Интервью в Буэнос-Айресе», 1983 год Фото: Юрий Белинский / ТАСС Актер дает сольный концерт, 1983 год Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок / купить фото Михаил Боярский на съемках фильма режиссера Аллы Суриковой «Вы не оставите меня», 2006 год Фото: Киностудия «Позитив» / ТАСС Михаил Боярский в роли казака Мосия Шило в фильме по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» режиссера Владимира Бортко, 2007 год Фото: «Централ Партнершип» / ТАСС Михаил Боярский (в центре) в роли Д’Артаньяна во время съемок фильма режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Сокровища кардинала Мазарини, или Возвращение мушкетеров», 2007 год Фото: Виталий Грабар / ТАСС Михаил Боярский на пресс-конференции в кинотеатре «Октябрь», посвященной премьере фильма режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», 2009 год Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Михаил Боярский на церемонии вручения премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года», 2016 год Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Михаил Боярский на церемонии открытия нового военного городка Суворовского военного училища на Московском проспекте, 2017 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Пронин / купить фото Михаил Боярский (Эраст Петрович) в сцене из спектакля «В этом милом старом доме» в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2019 год Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Михаил Боярский, его супруга, актриса Лариса Луппиан (слева), их внучка Катерина Боярская и ее отец депутат Госдумы РФ Сергей Боярский (справа) во время бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова, 2019 год Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Граффити с портретом Михаила Боярского, созданное художниками из проекта HoodGraff, на здании трансформаторной подстанции на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, 2016 год Фото: Замир Усманов / ТАСС Следующая фотография 1 / 15 Михаил Боярский в роли д''Артаньяна в фильме «Д''Артаньян и три мушкетера», 1979 год Фото: Одесская киностудия Михаил Боярский в детстве, 1960-е годы Фото: личный архив Кадр из фильма «Мама», снятого французским режиссером Элизабетой Бостан в 1976 году на киностудии «Мосфильм». В роли Козы — Людмила Гурченко, в роли Волка — Михаил Боярский Фото: РИА Новости Михаил Боярский на арене цирка верхом на лошади, 1982 год Фото: Виталий Созинов / ТАСС Слева направо: актеры Игорь Владимиров, Михаил Боярский и Инна Варшавская в спектакле Театра имени Ленсовета «Интервью в Буэнос-Айресе», 1983 год Фото: Юрий Белинский / ТАСС Актер дает сольный концерт, 1983 год Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок / купить фото Михаил Боярский на съемках фильма режиссера Аллы Суриковой «Вы не оставите меня», 2006 год Фото: Киностудия «Позитив» / ТАСС Михаил Боярский в роли казака Мосия Шило в фильме по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» режиссера Владимира Бортко, 2007 год Фото: «Централ Партнершип» / ТАСС Михаил Боярский (в центре) в роли Д’Артаньяна во время съемок фильма режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Сокровища кардинала Мазарини, или Возвращение мушкетеров», 2007 год Фото: Виталий Грабар / ТАСС Михаил Боярский на пресс-конференции в кинотеатре «Октябрь», посвященной премьере фильма режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», 2009 год Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Михаил Боярский на церемонии вручения премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года», 2016 год Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Михаил Боярский на церемонии открытия нового военного городка Суворовского военного училища на Московском проспекте, 2017 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Пронин / купить фото Михаил Боярский (Эраст Петрович) в сцене из спектакля «В этом милом старом доме» в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2019 год Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Михаил Боярский, его супруга, актриса Лариса Луппиан (слева), их внучка Катерина Боярская и ее отец депутат Госдумы РФ Сергей Боярский (справа) во время бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова, 2019 год Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Граффити с портретом Михаила Боярского, созданное художниками из проекта HoodGraff, на здании трансформаторной подстанции на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, 2016 год Фото: Замир Усманов / ТАСС

Боярский Михаил Сергеевич родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в актерской семье. В 1972 году окончил актерское отделение факультета драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии

С 1972 по 1986 год был актером Ленинградcкого театра им. Ленсовета (ныне Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета). В 1988-м основал в Ленинграде театр «Бенефис», стал его художественным руководителем и директором. На сцене театра было поставлено пять спектаклей, в том числе «Интимная жизнь» по пьесе Ноэля Коуарда и «Смешанные чувства» по произведению Ричарда Баэра. В 2007 году руководство Санкт-Петербурга закрыло театр «Бенефис» из-за того, что его здание находилось в аварийном состоянии. В 2009 году вернулся в Театр им. Ленсовета.

Первой заметной киноролью Михаила Боярского в 1974 году стал синьор Нинарди в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе «Соломенная шляпка». Широкую известность актер получил после выхода в 1976 году двухсерийного телефильма Виталия Мельникова «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Партнерами Михаила Боярского по фильму были Николай Караченцов, Евгений Леонов и Светлана Крючкова.

В 1977 году исполнил роль Теодоро в музыкальном фильме Яна Фрида «Собака на сене». Самой популярной ролью Михаила Боярского стал д'Артаньян в музыкальном приключенческом телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978). В 1990-х гг. были сняты продолжения фильма: «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992) и «Тайны королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» (1993). В 2009 г. вышел четвертый фильм — «Сокровища кардинала Мазарини, или Возвращение мушкетеров».

Также актер снимался в фильмах: «Сватовство гусара» (1979), «Гардемарины, вперед!» (1987), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Дон Сезар де Базан» (1989), сериалах «Зал ожидания» (1998) и «Идиот» (2003).

Актер принимал участие в озвучивании ряда анимационных фильмов. Среди них: «Летучий корабль» (1979), «Приключения в Изумрудном городе» (1999), «Иван Царевич и серый волк» (2011).

Михаил Боярский был соавтором и ведущим телепрограмм «Домино» (1995-1997, РТР) и «Боярский двор» (1997-1998, «Культура»). После смерти Юрия Никулина в 1997 году стал одним из ведущих юмористической программы «Белый попугай», которая шла на канале РЕН ТВ.

Михаил Боярский также известен в качестве певца. В 1968-1969 годах он был вокалистом и гитаристом вокально-инструментального ансамбля «Кочевники». С 1995 по 2002 год выступал с музыкальной группой «Сильвер». Артист выпустил несколько компакт-дисков с записями своих песен. В числе наиболее известных — «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная!», «Городские цветы», «Все пройдет».

Актер входит в попечительский совет Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. В 2004, 2012 и 2018 годах был доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина.

Народный артист РСФСР. Награжден орденами Дружбы (2001), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009), Почета (2020).

Женат. Супруга — Лариса Луппиан, народная артистка РФ. Сын — Сергей Боярский, депутат Государственной думы РФ. Дочь — Елизавета Боярская, актриса.

Михаил Боярский является болельщиком футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург).