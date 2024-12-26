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«Помогает войти в образ не рюмочка-другая, а женщина»

Факты биографии и яркие роли Михаила Боярского

26 декабря актеру Михаилу Боярскому исполняется 75 лет. В честь этого события «Ъ» собрал интересные факты из жизни артиста и кадры с его участием.

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Михаил Боярский в роли д&#39;&#39;Артаньяна в фильме «Д&#39;&#39;Артаньян и три мушкетера», 1979 год

Михаил Боярский в роли д''Артаньяна в фильме «Д''Артаньян и три мушкетера», 1979 год

Фото: Одесская киностудия

Михаил Боярский в детстве, 1960-е годы

Михаил Боярский в детстве, 1960-е годы

Фото: личный архив

Кадр из фильма «Мама», снятого французским режиссером Элизабетой Бостан в 1976 году на киностудии «Мосфильм». В роли Козы — Людмила Гурченко, в роли Волка — Михаил Боярский

Кадр из фильма «Мама», снятого французским режиссером Элизабетой Бостан в 1976 году на киностудии «Мосфильм». В роли Козы — Людмила Гурченко, в роли Волка — Михаил Боярский

Фото: РИА Новости

Михаил Боярский на арене цирка верхом на лошади, 1982 год

Михаил Боярский на арене цирка верхом на лошади, 1982 год

Фото: Виталий Созинов / ТАСС

Слева направо: актеры Игорь Владимиров, Михаил Боярский и Инна Варшавская в спектакле Театра имени Ленсовета «Интервью в Буэнос-Айресе», 1983 год

Слева направо: актеры Игорь Владимиров, Михаил Боярский и Инна Варшавская в спектакле Театра имени Ленсовета «Интервью в Буэнос-Айресе», 1983 год

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Актер дает сольный концерт, 1983 год

Актер дает сольный концерт, 1983 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Михаил Боярский на съемках фильма режиссера Аллы Суриковой «Вы не оставите меня», 2006 год

Михаил Боярский на съемках фильма режиссера Аллы Суриковой «Вы не оставите меня», 2006 год

Фото: Киностудия «Позитив» / ТАСС

Михаил Боярский в роли казака Мосия Шило в фильме по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» режиссера Владимира Бортко, 2007 год

Михаил Боярский в роли казака Мосия Шило в фильме по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» режиссера Владимира Бортко, 2007 год

Фото: «Централ Партнершип» / ТАСС

Михаил Боярский (в центре) в роли Д’Артаньяна во время съемок фильма режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Сокровища кардинала Мазарини, или Возвращение мушкетеров», 2007 год

Михаил Боярский (в центре) в роли Д’Артаньяна во время съемок фильма режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Сокровища кардинала Мазарини, или Возвращение мушкетеров», 2007 год

Фото: Виталий Грабар / ТАСС

Михаил Боярский на пресс-конференции в кинотеатре «Октябрь», посвященной премьере фильма режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», 2009 год

Михаил Боярский на пресс-конференции в кинотеатре «Октябрь», посвященной премьере фильма режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», 2009 год

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Михаил Боярский на церемонии вручения премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года», 2016 год

Михаил Боярский на церемонии вручения премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года», 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Михаил Боярский на церемонии открытия нового военного городка Суворовского военного училища на Московском проспекте, 2017 год

Михаил Боярский на церемонии открытия нового военного городка Суворовского военного училища на Московском проспекте, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Пронин  /  купить фото

Михаил Боярский (Эраст Петрович) в сцене из спектакля «В этом милом старом доме» в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2019 год

Михаил Боярский (Эраст Петрович) в сцене из спектакля «В этом милом старом доме» в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2019 год

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Михаил Боярский, его супруга, актриса Лариса Луппиан (слева), их внучка Катерина Боярская и ее отец депутат Госдумы РФ Сергей Боярский (справа) во время бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова, 2019 год

Михаил Боярский, его супруга, актриса Лариса Луппиан (слева), их внучка Катерина Боярская и ее отец депутат Госдумы РФ Сергей Боярский (справа) во время бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова, 2019 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Граффити с портретом Михаила Боярского, созданное художниками из проекта HoodGraff, на здании трансформаторной подстанции на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, 2016 год

Граффити с портретом Михаила Боярского, созданное художниками из проекта HoodGraff, на здании трансформаторной подстанции на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, 2016 год

Фото: Замир Усманов / ТАСС

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Михаил Боярский в роли д''Артаньяна в фильме «Д''Артаньян и три мушкетера», 1979 год

Фото: Одесская киностудия

Михаил Боярский в детстве, 1960-е годы

Фото: личный архив

Кадр из фильма «Мама», снятого французским режиссером Элизабетой Бостан в 1976 году на киностудии «Мосфильм». В роли Козы — Людмила Гурченко, в роли Волка — Михаил Боярский

Фото: РИА Новости

Михаил Боярский на арене цирка верхом на лошади, 1982 год

Фото: Виталий Созинов / ТАСС

Слева направо: актеры Игорь Владимиров, Михаил Боярский и Инна Варшавская в спектакле Театра имени Ленсовета «Интервью в Буэнос-Айресе», 1983 год

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Актер дает сольный концерт, 1983 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Михаил Боярский на съемках фильма режиссера Аллы Суриковой «Вы не оставите меня», 2006 год

Фото: Киностудия «Позитив» / ТАСС

Михаил Боярский в роли казака Мосия Шило в фильме по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» режиссера Владимира Бортко, 2007 год

Фото: «Централ Партнершип» / ТАСС

Михаил Боярский (в центре) в роли Д’Артаньяна во время съемок фильма режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Сокровища кардинала Мазарини, или Возвращение мушкетеров», 2007 год

Фото: Виталий Грабар / ТАСС

Михаил Боярский на пресс-конференции в кинотеатре «Октябрь», посвященной премьере фильма режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», 2009 год

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Михаил Боярский на церемонии вручения премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года», 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Михаил Боярский на церемонии открытия нового военного городка Суворовского военного училища на Московском проспекте, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Андрей Пронин  /  купить фото

Михаил Боярский (Эраст Петрович) в сцене из спектакля «В этом милом старом доме» в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2019 год

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Михаил Боярский, его супруга, актриса Лариса Луппиан (слева), их внучка Катерина Боярская и ее отец депутат Госдумы РФ Сергей Боярский (справа) во время бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова, 2019 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Граффити с портретом Михаила Боярского, созданное художниками из проекта HoodGraff, на здании трансформаторной подстанции на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, 2016 год

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Боярский Михаил Сергеевич родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в актерской семье. В 1972 году окончил актерское отделение факультета драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии

С 1972 по 1986 год был актером Ленинградcкого театра им. Ленсовета (ныне Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета). В 1988-м основал в Ленинграде театр «Бенефис», стал его художественным руководителем и директором. На сцене театра было поставлено пять спектаклей, в том числе «Интимная жизнь» по пьесе Ноэля Коуарда и «Смешанные чувства» по произведению Ричарда Баэра. В 2007 году руководство Санкт-Петербурга закрыло театр «Бенефис» из-за того, что его здание находилось в аварийном состоянии. В 2009 году вернулся в Театр им. Ленсовета.

Первой заметной киноролью Михаила Боярского в 1974 году стал синьор Нинарди в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе «Соломенная шляпка». Широкую известность актер получил после выхода в 1976 году двухсерийного телефильма Виталия Мельникова «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Партнерами Михаила Боярского по фильму были Николай Караченцов, Евгений Леонов и Светлана Крючкова.

В 1977 году исполнил роль Теодоро в музыкальном фильме Яна Фрида «Собака на сене». Самой популярной ролью Михаила Боярского стал д'Артаньян в музыкальном приключенческом телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978). В 1990-х гг. были сняты продолжения фильма: «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992) и «Тайны королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» (1993). В 2009 г. вышел четвертый фильм — «Сокровища кардинала Мазарини, или Возвращение мушкетеров».

Также актер снимался в фильмах: «Сватовство гусара» (1979), «Гардемарины, вперед!» (1987), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Дон Сезар де Базан» (1989), сериалах «Зал ожидания» (1998) и «Идиот» (2003).

Актер принимал участие в озвучивании ряда анимационных фильмов. Среди них: «Летучий корабль» (1979), «Приключения в Изумрудном городе» (1999), «Иван Царевич и серый волк» (2011).

Михаил Боярский был соавтором и ведущим телепрограмм «Домино» (1995-1997, РТР) и «Боярский двор» (1997-1998, «Культура»). После смерти Юрия Никулина в 1997 году стал одним из ведущих юмористической программы «Белый попугай», которая шла на канале РЕН ТВ.

Михаил Боярский также известен в качестве певца. В 1968-1969 годах он был вокалистом и гитаристом вокально-инструментального ансамбля «Кочевники». С 1995 по 2002 год выступал с музыкальной группой «Сильвер». Артист выпустил несколько компакт-дисков с записями своих песен. В числе наиболее известных — «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная!», «Городские цветы», «Все пройдет».

Актер входит в попечительский совет Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. В 2004, 2012 и 2018 годах был доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина.

Народный артист РСФСР. Награжден орденами Дружбы (2001), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009), Почета (2020).

Женат. Супруга — Лариса Луппиан, народная артистка РФ. Сын — Сергей Боярский, депутат Государственной думы РФ. Дочь — Елизавета Боярская, актриса.

Михаил Боярский является болельщиком футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург).

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