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Коммерсантъ FM
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Президент ФРГ распустил бундестаг

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент по просьбе канцлера Олафа Шольца. Досрочные выборы в бундестаг состоятся 23 февраля.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер

Фото: Annegret Hilse, Reuters

Франк-Вальтер Штайнмайер

Фото: Annegret Hilse, Reuters

«С учетом вынесенного вотума недоверия правительство уже не имеет большинства. В обсуждениях я не увидел большинства и для правительства в другом составе. Вот почему я убежден, что новые выборы станут правильным путем на благо нашей страны»,— заявил президент Германии (цитата по Tagesspiel).

Как добавил господин Штайнмайер, в сложные времена для обеспечения стабильности требуется дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте. В своем заявлении он упомянул экономический и миграционный кризисы в Германии, конфликты на Ближнем Востоке и Украине, изменение климата.

Президент также высказался против попыток повлиять на предстоящие выборы из других стран. Он также заявил о недопустимости запугивания и насилия в ходе избирательной кампании.

В ноябре в Германии распалась правящая коалиция, после чего бундестаг вынес вотум недоверия правительству. 20 декабря господин Штайнмайер согласился принять решение о роспуске парламента.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Германия меняет канцлера».

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