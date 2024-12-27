Германия меняет канцлера

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Весь год трещавшая по швам немецкая «светофорная коалиция», названная так по цветам трех входящих в нее партий, развалилась. Причиной стали непреодолимые разногласия по части бюджетной и экономической политики, вылившиеся в скандальное увольнение с поста главы Минфина лидера свободных демократов Кристиана Линднера.

Как итог: в Германии были назначены досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Судя по всем опросам, победителем станет консервативный блок ХДС/ХСС (ему сулят около 32%), а новым канцлером — лидер христианский демократов Фридрих Мерц. Этот политик уже неоднократно выступал за передачу Украине крылатых ракет Taurus, чему противился нынешний канцлер Олаф Шольц.

Но будущим победителям не обойтись без создания коалиции. Сотрудничество со второй по популярности политической силой Германии — крайне правой «Альтернативой для Германии» — ХДС/ХСС, как и все другие партии страны, исключают. Поэтому самой вероятной станет коалиция из трех партий – скорее всего, консерваторам придется объединяться с социал-демократами и «Зелеными», что обрекает будущее правительство на новые дрязги.