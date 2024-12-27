«Азербайджанские авиалинии» приостанавливают полеты в семь городов России

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 28 декабря приостановит полеты в семь городов Юга и Поволжья России. Ограничения будут действовать до завершения расследования авиакатастрофы под Актау.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет авиакомпании AZAL

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Самолет авиакомпании AZAL

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

AZAL прекратит полеты в Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару. Полеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск сохранятся.

«Ограничения на полеты в эти города будут действовать до завершения предварительного расследования авиакатастрофы самолета Embraer-190 и с учетом рисков для безопасности полетов»,— сообщила пресс-служба «Азербайджанских авиалиний» журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

25 декабря самолет «Азербайджанских авиалиний» Embraer-190 вылетел из Баку в Грозный. Из-за нештатной ситуации он направился в казахстанский Актау. Борт разбился в 3 км от аэропорта. Погибли 38 человек, в том числе семь граждан России. После авиакатастрофы казахстанская авиакомпания Qazaq Air на месяц приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург, а израильская El Al — на неделю из Тель-Авива в Москву.

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