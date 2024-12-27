ВТБ раскрыл четыре «новогодние» схемы мошенников

В преддверии новогодних каникул пресс-служба банка ВТБ (MOEX: VTBR) предупредила о росте активности интернет-мошенников, которые используют праздничную суету и доверие россиян, что бы проникнуть в данные пользователей. Злоумышленники активно используют ситуативный фишинг, адаптируя свои схемы под новогодний контекст. Ссылки мимикрируют под крупные маркетплейсы и привлекают покупателей большими скидками. Банк также назвал четыре «новогодние» схемы, которые преступники применяют чаще всего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первая из них — ложные уведомления о выплатах . Под видом новогодних бонусов или социальных выплат пользователям предлагают установить «официальное приложение». После загрузки у мошенников появляется доступ к данным жертвы.

. Под видом новогодних бонусов или социальных выплат пользователям предлагают установить «официальное приложение». После загрузки у мошенников появляется доступ к данным жертвы. Вторая — фальшивые распродажи и скидки . Мошенники создают поддельные сайты и приложения с заманчивыми предложениями от имени разных компаний, открыв которые пользователь скачивает вирус.

. Мошенники создают поддельные сайты и приложения с заманчивыми предложениями от имени разных компаний, открыв которые пользователь скачивает вирус. Третья схема — поздравительные ссылки . Мошенники рассылают «новогодние открытки» или «видео» в мессенджерах. Переход по таким ссылкам активирует шпионское ПО, получающее доступ к данным смартфона.

. Мошенники рассылают «новогодние открытки» или «видео» в мессенджерах. Переход по таким ссылкам активирует шпионское ПО, получающее доступ к данным смартфона. Еще один способ получить данные пользователя — новогодние приложения, такие как «праздничные обои» или «новогодние чек-листы», в которые встроены вредоносные ПО.

Что бы защитить себя от мошенников, ВТБ советует устанавливать приложения только из официальных магазинов приложений, не переходить по подозрительным ссылкам, не доверять программам, запрашивающим доступ к камере, микрофону, файлам и другим функциям без явной необходимости, а также использовать антивирусное ПО.