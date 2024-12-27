Премьер Грузии исключил шансы оппозиции спровоцировать новую эскалацию

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции больше нет шансов спровоцировать беспорядки на улицах. По его словам, нейтрализация правоохранителями около 500 человек, вовлеченных в насильственные действия, лишила оппозицию возможности для эскалации конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

«Когда нет ресурса совершить насилие и люди не выходят на митинги, у них нет шансов на эскалацию ситуации»,— сказал господин Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».

Премьер-министр также предположил, что оппозиция может прекратить бойкот парламента в феврале. Это, по словам господина Кобахидзе, поспособствует нормализации политической ситуации. В противном случае, продолжил глава грузинского правительства, для оппозиционных сил это будет признанием полного поражения.

Оппозиция Грузии наряду с президентом Саломе Зурабишвили не признали результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября. С 4 ноября в стране проходят акции протеста, которые в последнее время носят мирный характер. Вначале силовики применяли водометы и слезоточивый газ для подавления протестов, в ответ участники акций использовала фейерверки и петарды.

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