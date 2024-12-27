Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Премьер Грузии исключил шансы оппозиции спровоцировать новую эскалацию

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции больше нет шансов спровоцировать беспорядки на улицах. По его словам, нейтрализация правоохранителями около 500 человек, вовлеченных в насильственные действия, лишила оппозицию возможности для эскалации конфликта.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

«Когда нет ресурса совершить насилие и люди не выходят на митинги, у них нет шансов на эскалацию ситуации»,— сказал господин Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».

Премьер-министр также предположил, что оппозиция может прекратить бойкот парламента в феврале. Это, по словам господина Кобахидзе, поспособствует нормализации политической ситуации. В противном случае, продолжил глава грузинского правительства, для оппозиционных сил это будет признанием полного поражения.

Оппозиция Грузии наряду с президентом Саломе Зурабишвили не признали результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября. С 4 ноября в стране проходят акции протеста, которые в последнее время носят мирный характер. Вначале силовики применяли водометы и слезоточивый газ для подавления протестов, в ответ участники акций использовала фейерверки и петарды.

Подробнее — в материале «Ъ» «Грузия волнуется не раз».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...