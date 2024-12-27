Грузия волнуется не раз

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы, но ожесточенное противостояние властей в лице партии миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» (ГМ) и оппозиции началось задолго до старта кампании. Еще в 2023 году ГМ попыталась принять закон «об иноагентах», но на фоне массовых протестов не решилась. В 2024-м власти вернулись к этой идее и на сей раз ввели в стране «иноагентское» законодательство.

Экзитполы оппозиции 26 октября показали поражение ГМ, но данные грузинского ЦИКа показали другую картину: партия власти победила, набрав почти 54% голосов. В ответ оппозиция, поддержанная президентом Саломе Зурабишвили, заявила о фальсификациях. Грузию захлестнули протесты, которые стали ежедневными после 28 ноября. В тот день премьер Ираклий Кобахидзе заявил: Тбилиси до 2028 года отказывается от переговоров с Брюсселем о евроинтеграции. Силовики разгоняли людей водометами и слезоточивым газом. Протестующие отвечали «стрельбой» из фейерверков.

14 декабря специально учрежденная Коллегия выборщиков, на 75% состоящая из членов ГМ, выбрала новым президентом экс-нападающего владикавказской «Алании» чемпиона РФ по футболу Михаила Кавелашвили. Встречать 2025 год Грузия отправляется в состоянии глубокого политического кризиса.