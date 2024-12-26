Для межуниверситетского кампуса в Тюмени создали молодежный комитет

В Тюменской области создан молодежный комитет для разработки концепции межуниверситетского кампуса в Тюмени, сообщили в информационном центре регионального правительства.

Встреча, посвященная этому событию, прошла в Центре стратегического развития «Сибирь». На ней студенты тюменских вузов и активисты Школы амбассадоров возможностей университетов Тюменской области обсуждали свое участие в проектировании пространств будущего кампуса и наполнение образовательной, молодежной, научной и технологической политик.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер отметил, что инициатива создания комитета принадлежит самим студентам, подчеркнув важность их участия в обсуждении концепции. «Мы с ними активно обсуждаем концепцию будущего кампуса. Многие из участников встречи были в составе фокус-групп по обсуждению образа будущего кампуса еще на этапе федерального конкурсного отбора»,— рассказал замугбернатора.

Молодежному комитету поручены следующие задачи: интеграция молодежных повесток вузов в политику кампуса, проведение социологического исследования по программе деятельности кампуса встуденческой, производственной и городской среде и обсуждение инструментов продвижения бренда кампуса.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор доложил прибывшим в регион зампредседателя правительства России Дмитрию Чернышенко и главе минобрнауки Валерию Фалькову о ходе строительства Межуниверситетского кампуса. Корпус планируют сдать в эксплуатацию в начале 2025 года.

Ирина Пичурина