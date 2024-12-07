Дмитрию Чернышенко рассказали о создании Межуниверситетского кампуса в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил прибывшим в регион зампредседателю Правительства России Дмитрию Чернышенко и главе Минобрнауки Варелию Фалькову о ходе строительства Межуниверситетского кампуса в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Как уточняется в сообщении, презентация проекта кампуса состоялась в новом учебно-лабораторном корпусе Тюменского государственного университета. Корпус планируют сдать в эксплуатацию в начале 2025 года, затем он станет частью научно-образовательной инфраструктуры Межуниверситетского кампуса.

Строительство кампуса ведется в две очереди. Сейчас в рамках первой из них проводятся подготовительные работы по возведению гостиничного комплекса, рассчитанного на 120 мест. Ожидается, что его строительство будет завершено в 2026 году.

Начало работ по объектам второй очереди: четырех гостиниц для студентов, учебно-лабораторного корпуса, технопарка, центра поддержки и развития талантливых детей и молодежи, спорткомплекса и конгресс-центра — запланировано на 2025 год.

Общая площадь объектов кампуса составит более 155 тыс. кв. м. Предполагается, что его строительство будет завершено в 2028 году.

«Мы воочию сегодня убедились, что благодаря большой проделанной работе область вошла в число двадцати пилотных регионов с высоким научно-технологическим потенциалом. На встрече с молодыми учеными глава нашего государства еще раз подчеркнул важность подготовки инженерных кадров. Тюменская область — один из опорных промышленных центров России и флагманов по подготовке таких специалистов»,— отметил Дмитрий Чернышенко.

По словам господина Моора, планируется, что кампус станет локомотивом научно-технологического развития разных отраслей региональной экономики и социальной сферы.

Анастасия Таначева