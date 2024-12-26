Муфтий Москвы ответил на критику члена СПЧ Кабанова

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы Ильдар Аляутдинов прокомментировал заявления члена Совета по правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова. Ранее господин Кабанов раскритиковал муфтия за фетву, разрешающую многоженство, и слова про Деда Мороза и Снегурочку. Господин Аляутдинов в разговоре с РБК выразил мнение, что действия Кирилла Кабанова связаны с «некоторым непониманием поднятых вопросов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДУМ Москвы Фото: ДУМ Москвы

«Возможно, он не знаком с исламом и его традициями, не изучал богословское заключение о проблематике многоженства и делает выводы только по громким заголовками СМИ, которые порой совершенно не раскрывают истинную суть»,— сказал господин Аляутдинов.

Он также отметил, что неверие в Деда Мороза «не является противоправным деянием». «Мы благодарим Кирилла Кабанова за внимание к нашей деятельности и выражаем надежду на конструктивный диалог, основанный на уважении и взаимопонимании»,— заключил муфтий.

Сегодня, 26 декабря, Кирилл Кабанов призвал правоохранительные органы проверить общественную деятельность муфтия Москвы и всего ДУМ в целом. Основанием для проверки силовых структур господин Кабанов считает издание фетвы, разрешающей мусульманам многоженство. Совет улемов издал ее 19 декабря, но после предписания Генпрокуратуры 23 декабря отозвал. 25 декабря Ильдар Аляутдинов в разговоре с «РИА Новости» заявил, что мусульмане считают Деда Мороза и Снегурочку «мультяшными» персонажами, а свои просьбы и желания нужно обращать к Богу. Эти высказывания господин Кабанов счел неуважением российских традиций.

Подробнее — в материале «Ъ» «Брака много не бывает».

Полина Мотызлевская