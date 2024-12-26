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В Ростове к двум годам тюрьмы приговорили виновного в смертельном ДТП

Кировский районный суд Ростова приговорил 35-летнего жителя к двум годам колонии-поселению за нарушение правил дорожного движения (ч.5 ст. 264 УК РФ). Фигурант стал виновником аварии, в которой погибли два человека, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что в июле 2023 года обвиняемый двигался на грузовом автомобиле по ул. Левобережной, потерял управление и столкнулся с попутным легковым автомобилем, из-за чего тот загорелся. В результате пассажир сгоревшей машины погиб на месте, водитель скончалась позже, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь.

Суд лишил виновного права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что за январь-ноябрь 2024 года в Ростовской области погибли в ДТП 24 ребенка. Это на 20% больше показателя прошлого года.

Ева Китаева

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