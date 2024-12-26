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В Ростовской области количество погибших в ДТП детей выросло на 20%

За январь-ноябрь 2024 года в Ростовской области погибли в ДТП 24 ребенка. Это на 20% больше показателя прошлого года. Об этом сообщил журналистам начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Ростовской области Олег Богун.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Всего с участием несовершеннолетних произошло 315 ДТП. Этот показатель вырос на 15,8%. Количество раненых составило 338 человек (+16,6%).

Основную долю попавших в ДТП детей составляют несовершеннолетние пассажиры (152 ДТП, 21 погибший, 171 раненый).

Несовершеннолетние пешеходы стали участниками автопроисшествий в 124 случаях

(трое погибших, 121 раненый), из них 56 несовершеннолетних попали в ДТП по собственной неосторожности.

Кристина Федичкина

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