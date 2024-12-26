Правоохранительная взятка

Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал сотрудника УФСБ по Свердловской области (его персональные данные не раскрываются) за получение взятки в размере 10 млн руб. от бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина. По версии следствия, в 2021 году силовик за вознаграждение обещал оказать давление на правоохранителей, которые расследовали в отношении сотрудников администрации города уголовное дело, и «минимизировать возможные последствия». Взятки он получал от посредника, который позиционировал себя представителем азербайджанской диаспоры. В отношении посредника и взяткодателя также возбуждены уголовные дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Среднеуральска (Свердловская область) Андрей Зашляпин

Фото: страница Андрея Зашляпина в VK Бывший глава Среднеуральска (Свердловская область) Андрей Зашляпин

Фото: страница Андрея Зашляпина в VK

По версии следствия, события, которые легли в основу уголовного дела, происходили в период с 2021 по 2022 год. В один из дней октября 2021 года бывший мэр Среднеуральска, депутат седьмого созыва думы городского округа Андрей Зашляпин, общественный деятель Видади Мустафаев, который позиционировал себя представителем азербайджанской диаспоры, и сотрудник УФСБ по Свердловской области встретились в кафе Plov Project в центре Екатеринбурга.

Как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, сотрудник УФСБ предложил Андрею Зашляпину за вознаграждение в размере 10 млн руб. оказать давление на правоохранителей, которые расследовали уголовное дело в отношении сотрудников администрации Среднеуральска, которую тот возглавлял с 2019 по 2021 год. Силовик пообещал минимизировать возможные последствия для работников коммерческой организации, принадлежавшей Андрею Зашляпину, которые могли наступить при производстве предварительного расследования по уголовному делу должностных лиц мэрии.

Как считает следствие, Андрей Зашляпин предложение принял и через Видади Мустафаева передал силовику дважды по 3 млн руб. Впрочем, в окружении экс-мэра говорят, что деньги передавались в долг, о чем имеется расписка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение приговора по делу бышего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вынесение приговора по делу бышего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Урал», в отношении Андрея Зашляпина возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), в отношении Видади Мустафаева — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). В суд не поступали материалы об их аресте. А вот сотрудник УФСБ был арестован по решению Екатеринбургского гарнизонного военного суда по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Под стражей он будет находиться до 20 февраля 2025 года.

Расследованием дела занимается военное следственное управление СКР по Центральному военному округу. В СКР и УФСБ уголовное дело не комментируют.

Ранее сообщалось, что к Андрею Зашляпину, когда он занимал пост мэра, предъявляла претензии прокуратура, обнаружившая в 2021 году нарушения антикоррупционного законодательства. В 2019 году между МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» и ООО «Среднеуральское стройуправление» (руководил Андрей Зашляпин) был заключен муниципальный контракт о реконструкции очистных сооружений на 625,9 млн руб. сроком исполнения до июля 2021 года. Реконструкция проводилась в рамках региональной государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» за счет средств областного и местного бюджетов.

По данным прокуратуры, должностные лица МКУ «Управление ЖКХ» приняли и оплатили разработку документации подрядчику, которые были не предусмотрены сметой контракта. В связи с этим, согласно данным надзорного ведомства, Среднеуральску был причинен ущерб на 21 млн руб. По данному факту было возбуждено дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В январе 2021 года Андрей Зашляпин подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

Мария Шараева, Екатеринбург