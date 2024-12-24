За получение взятки от экс-мэра Среднеуральска задержан сотрудник ФСБ

Правоохранители задержали сотрудника УФСБ по Свердловской области по подозрению в получении взятки от бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина, подозреваемого по ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), сообщил источник «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, отказавшись называть его имя. Он добавил, что посредником в передаче денег выступил общественный деятель Видади Мустафаев, который позиционировал себя представителем азербайджанской диаспоры. В отношении него возбуждено дело по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно постановлению о возбуждении дела в отношении господина Зашляпина (есть в распоряжении «Ъ-Урал»), он и Видади Мустафаев в октябре 2021 года встретились с «неустановленным сотрудником УФСБ» в кафе Plov Project. Силовик за вознаграждение в 10 млн руб. предложил «используя свои должностные полномочия и авторитет занимаемой должности» оказать давление на правоохранителей, которые расследовали в отношении мэра и сотрудников администрации уголовное дело. Он за вознаграждение пообещал «минимизировать возможные последствия» для сотрудников мэрии.

Как считает следствие, Андрей Зашляпин предложение принял. 28 октября 2021 года мэр через Видади Мустафаева передал сотруднику УФСБ первую часть взятки в размере 3 млн руб., а в феврале 2022 года еще 3 млн руб. Впрочем, в окружении экс-мэра говорят, что деньги передавались в долг, о чем имеется расписка.

«Видади Мустафаев не имеет никакого отношения к азербайджанцам, он никогда не состоял в общественной организации Азербайджана, сам он из Армении. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности»,— рассказал «Ъ-Урал» председатель НКО «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински. В УФСБ по Свердловской области от комментариев отказались.

Мария Шараева