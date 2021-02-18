СКР и ФСБ проводят обыски в администрации Среднеуральска Возбуждены уголовные дела о подлоге и мошенничестве

Сотрудники СУ СКР по Свердловской области и регионального управления ФСБ проводят обыски в администрации Среднеуральска. Как сообщил “Ъ-Урал” источник в силовых структурах, следственные действия проходят в рамках уголовных дел по ст. 292 УК РФ (Служебный подлог) и по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Собеседник отметил, что незаконные действия относятся к периоду, когда главой города был Андрей Зашляпин. Речь идет о незаконном трудоустройстве людей в мэрию. В частности, в качестве сотрудника администрации Среднеуральска была оформлена дочь начальника юридического отдела мэрии, которая по факту работала в коммерческой структуре.

Напомним, Андрей Зашляпин ушел в отставку в конце января. Временно исполняющим обязанности был назначен бывший руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик. Он, а также член областной избирательной комиссии от ЛДПР Антон Безденежных и бывший заместитель министра спорта региона Яков Петров подали заявки на участие в конкурсе по выборам мэра Среднеуральска. Главным претендентом на пост главы города считается господин Ковальчик.

Анастасия Реутова