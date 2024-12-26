Netflix подключился к американскому футболу

На рынке спортивных трансляций, кажется, появился новый серьезный игрок. Netflix, который сделал заявку на прорыв в него осенью, когда провел вызвавший много претензий стриминг боксерского боя между Майком Тайсоном и Джейком Полом, теперь куда более успешно показал два матча Национальной футбольной лиги (НФЛ), самого дорогого из профессиональных американских чемпионатов. Каждый из них обошелся сервису в $75 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Логотип Netflix на пирожных в виде мячей для американского футбола

Фото: Maria Lysaker / AP Логотип Netflix на пирожных в виде мячей для американского футбола

Фото: Maria Lysaker / AP

В главное спортивное событие очередного дня для Северной Америки превратились два матча регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги (в ней играют в футбол американский). В одном из них «Хьюстон Тексанс» уступил «Балтимор Рэйвенс» — 2:31, в другом «Питсбург Стилерс» проиграл «Канзас-Сити Чифс» — 10:29. Причина, по которой к ним было приковано повышенное внимание, понятна. НФЛ, как и многие профессиональные спортивные лиги, в принципе крайне редко проводит матчи 25 декабря, в выходной, связанный с празднованием Рождества. Кроме того, она до сих пор не назначала их на середину недели.

Своим традициям и принципам лига изменила ради уникального контракта. Это заключенный весной договор с Netflix. По нему сервис получил права на три года на трансляцию «рождественских» матчей НФЛ 25 декабря. В контракте поражает прежде всего его сумма.

За два матча 2024 года Netflix заплатил $150 млн, то есть $75 млн за каждый.

Для спортивного события, не имеющего статус топового, стоимость беспрецедентная. При этом расходы сервиса ею не ограничивались. Netflix, например, устроил в перерыве матча между «Хьюстоном» и «Балтимором» шоу, похожее на то, что разделяет половины Super Bowl — игры за чемпионский титул в НФЛ, считающейся наиболее востребованной в спорте. Оно представляло из себя длившееся почти четверть часа выступление Бейонсе.

Впрочем, щедрость Netflix объяснима. Дело в том, что в нынешнем году сервис начал энергичное вторжение на рынок спортивных трансляций, притом что ранее спорт у него вызывал интерес лишь как источник историй для документальных и художественных фильмов и сериалов. Открыл он его в ноябре странным боксерским боем, в организации которого принял активное участие. В нем встречались 58-летняя легенда супертяжелого веса Майк Тайсон, постоянно боровшийся в последнее время с травмами и болезнями, и находящийся в расцвете сил блогер Джейк Пол. Эксперимент получился неоднозначным. Netflix, несмотря на то что выигранный Полом по очкам поединок был ужасно скучным и незрелищным, отчитался о даже по его меркам большой аудитории — 65 млн подключений к стриму на пике. Однако говорили о первом спортивном опыте сервиса в основном из-за колоссального количества жалоб на качество его трансляции.

По данным Down Detector, около 85 тыс. абонентов Netflix сообщили о проблемах с подключением к ней и низком качестве показа.

В этом смысле с футболом все вышло куда удачнее. Жалоб было уже немного, а NFL Media проинформировал, что матчи в виде, который за пределами Северной Америки, если только речь не идет о Super Bowl, обычно мало кого волнует, смотрели зрители из примерно 200 стран.

Для НФЛ, однако, контракт с Netflix, кажется, имеет гораздо меньшее значение, чем для партнера с его новыми амбициями, который уже обзавелся правами и на другие спортивные состязания — турниры по теннису и гольфу, а также женские чемпионаты мира 2027 и 2031 года по футболу европейскому. Эта лига является самой преуспевающей в США среди всех спортивных чемпионатов. В 2023 году ее поступления превысили $19 млрд.

Алексей Доспехов