Ставка больше, чем бой
Поединок Джейка Пола и Майка Тайсона побил коммерческие рекорды
Состоявшийся в субботу бой, в котором легендарный супертяжеловес Майк Тайсон, вернувшись на ринг в 58 лет, проиграл по очкам гораздо более молодому сопернику Джейку Полу, несмотря на очень сомнительную спортивную ценность и дефицит зрелищности, кажется, и в самом деле превратился в коммерческий триумф. У этого поединка оказались высочайшие показатели по поступлениям от продажи билетов и размеру аудитории — «живой» и телевизионной, а американские букмекеры отметили экстраординарный объем сделанных на него ставок. Он оказался в несколько раз выше рекордных в истории бокса, превысив $100 млн.
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О необычном достижении, которое установил состоявшийся в субботу в Далласе бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом, сообщили многие ведущие американские медиаресурсы, а также букмекерские конторы. Одна из них — BetMGM — отчиталась о том, что поединок побил рекорд по количеству ставок, которые она когда-либо принимала на события из сегмента «единоборства». Причем они превысили пиковый показатель в три раза. А общая сумма фигурировавших в них денег была в четыре раза больше рекордной.
Примерно такой же «взрыв» зафиксировало занимающееся букмекерским бизнесом подразделение ESPN — ESPN Bet. А исполнительный директор еще одной лас-вегасской конторы — Westgate SuperBook — описал в интервью телеканалу происходившее как «нечто невероятное», добавив, что во время трансляции боя «казино были переполнены».
Крейг Маклоу, вице-президент Caesars Sportsbook, описал интерес игроков к бою как «грандиозный», заметив, что он ничуть не уступал с точки зрения востребованности традиционным лидерам сферы — например, матчам НФЛ, профессиональной лиги по американскому футболу. Именно в этой конторе была, как выяснилось, сделана наиболее крупная ставка на бой, составившая $1 млн.
Общий объем ставок конторы и агрегаторы не разглашают, но его масштабы можно определить.
До сих пор считалось, что из всех боев в профессиональном боксе наибольший ажиотаж у клиентов букмекеров вызвал тот, в котором в 2015 году американец Флойд Мейуэзер победил филиппинца Мэнни Пакьяо, тоже выдающегося полусредневеса.
Суммарный объем принятых ставок на него оценивался приблизительно в $60 млн. Таким образом, поединок между Майком Тайсоном и Джейком Полом точно собрал в США ставок на сумму гораздо больше $100 млн и подтвердил, что готов позиционироваться как самый успешный проект в профессиональном боксе.
Этот неофициальный статус пока принадлежит тому же поединку 2015 года между Мейуэзером и Пакьяо. Он сгенерировал доходы на сумму более $500 млн, из которых львиная доля пришлась на поступления от прямой трансляции в Америке. Ее вели в формате pay-per-view два телеканала, долго занимавшие ведущие позиции на боксерском рынке, но уже покинувшие его,— HBO и Showtime. Количество покупок трансляции достигло 4,6 млн, что обеспечило $410 млн только телевизионных поступлений.
В случае с боем Тайсона и Пола финансовую отдачу от телевидения определить сложнее. Права на показ матча принадлежали Netflix, и он был доступен его подписчикам. Но в любом случае канал не стал скрывать, что потрясен результатами своего, по сути, первого опыта в области спортивного стриминга. По его данным, поединок смотрели 60 млн домовладений.
Зато опубликованы цифры по доходам от проданных на бой билетов.
В качестве локации для него была выбрана арена клуба по американскому футболу «Даллас Ковбойс» AT&T Stadium. Ее посетили 72,3 тыс. зрителей, а поступления от реализации билетов вплотную приблизились к $18 млн.
Это вдвое больше, чем предыдущий рекорд для проведенных в Техасе боев. Он принадлежал матчу между знаменитым мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Билли Джо Сондерсом: он состоялся на том же стадионе в 2021 году.
При этом есть важный нюанс, который только добавляет неординарности коммерческим итогам субботнего поединка. В отличие от тех, в которых дрались Мейуэзер с Пакьяо и Альварес с Сондерсом, находящиеся на пике карьеры боксеры, разыгрывавшие чемпионские титулы, у него была очень сомнительная спортивная ценность из-за бэкграунда соперников. Джейк Пол, известный блогер, увлекся боксом только на излете прошлого десятилетия и с топовыми бойцами никогда не пересекался. А Майк Тайсон, легенда супертяжелого веса, вернулся на ринг в 58 лет, после длившегося с 2005 года перерыва в выступлениях, во время которого выяснилось, что он испытывает достаточно серьезные проблемы со здоровьем.
Из-за этого бэкграунда бой, хоть и был официально санкционирован как профессиональный, прошел по «облегченному» регламенту — с двухминутными раундами вместо трехминутных и с использованием перчаток тяжелее обычных для снижения риска нокаута. А его ход полностью соответствовал прогнозам скептиков, среди которых был целый ряд звезд бокса. Быстро уставший Тайсон за восемь раундов нанес сопернику всего 18 точных ударов, а Пол, превосходя оппонента в подвижности, все равно не отличался жесткостью и зрелищностью, одержав победу по очкам. Этот исход букмекеры считали наиболее вероятным, правда, признаваясь, что, видимо, «из ностальгии» более 50% клиентов поставили на выигрыш Тайсона.