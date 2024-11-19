Ставка больше, чем бой

Состоявшийся в субботу бой, в котором легендарный супертяжеловес Майк Тайсон, вернувшись на ринг в 58 лет, проиграл по очкам гораздо более молодому сопернику Джейку Полу, несмотря на очень сомнительную спортивную ценность и дефицит зрелищности, кажется, и в самом деле превратился в коммерческий триумф. У этого поединка оказались высочайшие показатели по поступлениям от продажи билетов и размеру аудитории — «живой» и телевизионной, а американские букмекеры отметили экстраординарный объем сделанных на него ставок. Он оказался в несколько раз выше рекордных в истории бокса, превысив $100 млн.

Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Поединок между Майком Тайсоном (справа) и Джейком Полом состоялся в ночь на 16 ноября на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас Фото: Reuters «Железный Майк», как еще называют Тайсона, приобрел звездный статус еще в 1980-ые, когда стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе в возрасте 20 лет Фото: Julio Cortez / AP За свою карьеру Тайсон провел 58 боев, из которых победил в 50 (44 — нокаутом), потерпел шесть поражений. Два его боя признаны несостоявшимися. Официально завершил карьеру в 2005 году Фото: Reuters Джейк Пол — один из самых высокооплачиваемых блогеров по версии американского Forbes. Начал проводить официальные боксерские поединки в 2020 году. В числе его соперников баскетболисты и закончившие карьеру чемпионы MMA Фото: Reuters За четыре года в боксе Джейк Пол провел 11 поединков, из которых победил в 10 (7 — нокаутом), и один проиграл. Сейчас боксер занимает 12-е место в рейтинге США среди тяжеловесов Фото: Julio Cortez / AP Разница в возрасте между соперниками — 31 год (Тайсону 58, Полу — 27), Пол выше на 7 см и имеет преимущество в размахе рук на 13 см. Боксеры совпали только по показателям в весе — по 103 кг у обоих Фото: Reuters Неравным бой был и по части гонорара: в СМИ озвучивались цифры в $40 млн для Пола и $20 млн для Тайсона. Коэффициенты на ставках к началу боя составили 1,3 на Пола и 4,5 на Тайсона Фото: Reuters Поединок прошел по модифицированным правилам: стандартные восемь раундов длились по две минуты, вместо положенных трех, боксеры использовали более безопасные 14-унцивые перчатки Фото: Julio Cortez / AP В начале боя Тайсон старался удерживать инициативу, но уже к третьему раунду она перешла к Полу Фото: Julio Cortez / AP 27-летний тяжеловес поддерживал «сберегающий» стиль своего оппонента, и в концовке боя даже приобнял «Железного Майка» Фото: Reuters Статистика показала тотальное превосходство Пола над Тайсоном по количеству панчей (78 против 18), по джебам (31 против 5) и силовым ударам (47 против 13) Фото: Reuters Бой обошелся без нокаутов, победу единогласным решением судей (80-72, 79-73, 79-73) одержал 27-летний Джейк Пол. Поединок имел официальный статус и его результаты учтутся в общей статистике обоих боксеров Фото: Reuters Возвращение на ринг легенды бокса Тайсона привлекло немало аудитории. На арене AT&T присутствовало более 70 тыс. зрителей, сумма проданных билетов составила $17,8 млн. Из-за притока зрителей обрывалась онлайн-трансляция на Netflix Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 13 Поединок между Майком Тайсоном (справа) и Джейком Полом состоялся в ночь на 16 ноября на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас Фото: Reuters «Железный Майк», как еще называют Тайсона, приобрел звездный статус еще в 1980-ые, когда стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе в возрасте 20 лет Фото: Julio Cortez / AP За свою карьеру Тайсон провел 58 боев, из которых победил в 50 (44 — нокаутом), потерпел шесть поражений. Два его боя признаны несостоявшимися. Официально завершил карьеру в 2005 году Фото: Reuters Джейк Пол — один из самых высокооплачиваемых блогеров по версии американского Forbes. Начал проводить официальные боксерские поединки в 2020 году. В числе его соперников баскетболисты и закончившие карьеру чемпионы MMA Фото: Reuters За четыре года в боксе Джейк Пол провел 11 поединков, из которых победил в 10 (7 — нокаутом), и один проиграл. Сейчас боксер занимает 12-е место в рейтинге США среди тяжеловесов Фото: Julio Cortez / AP Разница в возрасте между соперниками — 31 год (Тайсону 58, Полу — 27), Пол выше на 7 см и имеет преимущество в размахе рук на 13 см. Боксеры совпали только по показателям в весе — по 103 кг у обоих Фото: Reuters Неравным бой был и по части гонорара: в СМИ озвучивались цифры в $40 млн для Пола и $20 млн для Тайсона. Коэффициенты на ставках к началу боя составили 1,3 на Пола и 4,5 на Тайсона Фото: Reuters Поединок прошел по модифицированным правилам: стандартные восемь раундов длились по две минуты, вместо положенных трех, боксеры использовали более безопасные 14-унцивые перчатки Фото: Julio Cortez / AP В начале боя Тайсон старался удерживать инициативу, но уже к третьему раунду она перешла к Полу Фото: Julio Cortez / AP 27-летний тяжеловес поддерживал «сберегающий» стиль своего оппонента, и в концовке боя даже приобнял «Железного Майка» Фото: Reuters Статистика показала тотальное превосходство Пола над Тайсоном по количеству панчей (78 против 18), по джебам (31 против 5) и силовым ударам (47 против 13) Фото: Reuters Бой обошелся без нокаутов, победу единогласным решением судей (80-72, 79-73, 79-73) одержал 27-летний Джейк Пол. Поединок имел официальный статус и его результаты учтутся в общей статистике обоих боксеров Фото: Reuters Возвращение на ринг легенды бокса Тайсона привлекло немало аудитории. На арене AT&T присутствовало более 70 тыс. зрителей, сумма проданных билетов составила $17,8 млн. Из-за притока зрителей обрывалась онлайн-трансляция на Netflix Фото: Reuters Смотреть

О необычном достижении, которое установил состоявшийся в субботу в Далласе бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом, сообщили многие ведущие американские медиаресурсы, а также букмекерские конторы. Одна из них — BetMGM — отчиталась о том, что поединок побил рекорд по количеству ставок, которые она когда-либо принимала на события из сегмента «единоборства». Причем они превысили пиковый показатель в три раза. А общая сумма фигурировавших в них денег была в четыре раза больше рекордной.

Примерно такой же «взрыв» зафиксировало занимающееся букмекерским бизнесом подразделение ESPN — ESPN Bet. А исполнительный директор еще одной лас-вегасской конторы — Westgate SuperBook — описал в интервью телеканалу происходившее как «нечто невероятное», добавив, что во время трансляции боя «казино были переполнены».

Крейг Маклоу, вице-президент Caesars Sportsbook, описал интерес игроков к бою как «грандиозный», заметив, что он ничуть не уступал с точки зрения востребованности традиционным лидерам сферы — например, матчам НФЛ, профессиональной лиги по американскому футболу. Именно в этой конторе была, как выяснилось, сделана наиболее крупная ставка на бой, составившая $1 млн.

Общий объем ставок конторы и агрегаторы не разглашают, но его масштабы можно определить.

До сих пор считалось, что из всех боев в профессиональном боксе наибольший ажиотаж у клиентов букмекеров вызвал тот, в котором в 2015 году американец Флойд Мейуэзер победил филиппинца Мэнни Пакьяо, тоже выдающегося полусредневеса.

Суммарный объем принятых ставок на него оценивался приблизительно в $60 млн. Таким образом, поединок между Майком Тайсоном и Джейком Полом точно собрал в США ставок на сумму гораздо больше $100 млн и подтвердил, что готов позиционироваться как самый успешный проект в профессиональном боксе.

Этот неофициальный статус пока принадлежит тому же поединку 2015 года между Мейуэзером и Пакьяо. Он сгенерировал доходы на сумму более $500 млн, из которых львиная доля пришлась на поступления от прямой трансляции в Америке. Ее вели в формате pay-per-view два телеканала, долго занимавшие ведущие позиции на боксерском рынке, но уже покинувшие его,— HBO и Showtime. Количество покупок трансляции достигло 4,6 млн, что обеспечило $410 млн только телевизионных поступлений.

В случае с боем Тайсона и Пола финансовую отдачу от телевидения определить сложнее. Права на показ матча принадлежали Netflix, и он был доступен его подписчикам. Но в любом случае канал не стал скрывать, что потрясен результатами своего, по сути, первого опыта в области спортивного стриминга. По его данным, поединок смотрели 60 млн домовладений.

Зато опубликованы цифры по доходам от проданных на бой билетов.

В качестве локации для него была выбрана арена клуба по американскому футболу «Даллас Ковбойс» AT&T Stadium. Ее посетили 72,3 тыс. зрителей, а поступления от реализации билетов вплотную приблизились к $18 млн.

Это вдвое больше, чем предыдущий рекорд для проведенных в Техасе боев. Он принадлежал матчу между знаменитым мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Билли Джо Сондерсом: он состоялся на том же стадионе в 2021 году.

При этом есть важный нюанс, который только добавляет неординарности коммерческим итогам субботнего поединка. В отличие от тех, в которых дрались Мейуэзер с Пакьяо и Альварес с Сондерсом, находящиеся на пике карьеры боксеры, разыгрывавшие чемпионские титулы, у него была очень сомнительная спортивная ценность из-за бэкграунда соперников. Джейк Пол, известный блогер, увлекся боксом только на излете прошлого десятилетия и с топовыми бойцами никогда не пересекался. А Майк Тайсон, легенда супертяжелого веса, вернулся на ринг в 58 лет, после длившегося с 2005 года перерыва в выступлениях, во время которого выяснилось, что он испытывает достаточно серьезные проблемы со здоровьем.

Из-за этого бэкграунда бой, хоть и был официально санкционирован как профессиональный, прошел по «облегченному» регламенту — с двухминутными раундами вместо трехминутных и с использованием перчаток тяжелее обычных для снижения риска нокаута. А его ход полностью соответствовал прогнозам скептиков, среди которых был целый ряд звезд бокса. Быстро уставший Тайсон за восемь раундов нанес сопернику всего 18 точных ударов, а Пол, превосходя оппонента в подвижности, все равно не отличался жесткостью и зрелищностью, одержав победу по очкам. Этот исход букмекеры считали наиболее вероятным, правда, признаваясь, что, видимо, «из ностальгии» более 50% клиентов поставили на выигрыш Тайсона.

Алексей Доспехов