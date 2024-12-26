Дочь экс-главы минсельхоза УР получила домашний арест по делу о гибели 6 рабочих

Дочь бывшего министра сельского хозяйства Удмуртии, учредителя ООО «Мир» Елену Собину отправили под домашний арест до 24 февраля 2025 года по делу о гибели шести рабочих при пожаре. Как пишет издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на адвоката, родственникам трех погибших выплатили компенсацию в 1,5 млн руб.

«Надеюсь, следствие будет объективным и справедливым, рассмотрит все обстоятельства дела. Мы оказали пострадавшим помощь, скрываться от следствия не намерены»,— отметила Елена Собина (цитата по изданию).

Напомним, Елену Собину и Владимира Чайку (гендиректор ООО «Мир») задержали после крупного пожара 24 декабря в бараке на агроферме на территории Татарстана, где погибли пятеро граждан Узбекистана и один житель Удмуртии.

Было возбуждено уголовное дело по четырем статьям, среди которых причинение смерти по неосторожности, организация незаконной миграции, халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 109, ст. 322.1, ст. 293, ст. 238 УК РФ).