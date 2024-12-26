Двух жителей Удмуртии задержали за причастность к гибели шести человек на пожаре

Генеральный директор ООО «Мир» и глава крестьянского фермерского хозяйства задержаны за нарушения требований безопасности, повлекшие гибель шести человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2023 году глава фермерского хозяйства взял в аренду у ООО «Мир» нежилое здание для проживания работников в поселке Малореченский в Татарстане. 24 декабря во время пожара там находилось 39 человек, шесть погибли. Следствие зафиксировало нарушение правил пожарной безопасности, а также требований эксплуатации – отсутствовал дежурный персонал и автоматическая противопожарная сигнализация.

Возбуждено уголовное дело за нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающим требованиям пожарной безопасности (ст. 238 УК РФ). Обстоятельства произошедшего выясняются. Фигурантам грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы до трех лет.