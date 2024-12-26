Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Двух жителей Удмуртии задержали за причастность к гибели шести человек на пожаре

Генеральный директор ООО «Мир» и глава крестьянского фермерского хозяйства задержаны за нарушения требований безопасности, повлекшие гибель шести человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Удмуртии.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2023 году глава фермерского хозяйства взял в аренду у ООО «Мир» нежилое здание для проживания работников в поселке Малореченский в Татарстане. 24 декабря во время пожара там находилось 39 человек, шесть погибли. Следствие зафиксировало нарушение правил пожарной безопасности, а также требований эксплуатации – отсутствовал дежурный персонал и автоматическая противопожарная сигнализация.

Возбуждено уголовное дело за нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающим требованиям пожарной безопасности (ст. 238 УК РФ). Обстоятельства произошедшего выясняются. Фигурантам грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы до трех лет.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...