Балицкий напомнил об обязательном ОСАГО для водителей Запорожской области

С 1 января 2025 года владельцы транспортных средств в Запорожской области обязаны иметь страховой полис ОСАГО, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Такое требование также будет действовать при регистрации или перерегистрации автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Водители, не имеющие ОСАГО, будут привлечены к административной ответственности по статье о несоблюдении требований обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ст. 12.37 КоАП). Также вводится ответственность за повторную езду без полиса, с наказанием в виду штрафа от 3 до 5 тыс. руб.

«Переход на страхование автомобиля — важный этап интеграции в правовое поле России, что позволит участникам ДТП оформлять его без участия сотрудников Госавтоинспекции, если сумма ущерба не превышает 100 тыс. руб. Максимальная сумма компенсации по ОСАГО составляет 400 тыс. руб. за повреждение имущества и 500 тыс. руб. за причинение вреда жизни и здоровью»,— сказано в сообщении господина Балицкого в Telegram.

Со следующего года ОСАГО в полном объеме также будет действовать в ДНР, ЛНР и Херсонской области. По словам экспертов, опрошенных «Ъ», новые субъекты России крайне перспективны для страховщиков как с точки зрения сборов, так и перекрестных продаж.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полисы новых территорий».