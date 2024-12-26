Семьи погибших при обстреле Льгова получат по 1,5 млн рублей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram, что семьям погибших при вчерашнем обстреле города Льгова власти региона выплатят по 1,5 млн руб. Пострадавшие в зависимости от тяжести ранений получат от 300 тыс. до 600 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вчера, 25 декабря, из-за украинского обстрела Льгова погибли четыре человека, еще пять получили ранения. В городе сильно пострадали пятиэтажный жилой дом и соседние с ним частные домовладения. Сейчас на месте обстрела расчищают завалы, убирают осколки и воронки. В квартирах, где выбило стекла, закрывают тепловой контур. Желающим покинуть Льгов жителям власти оказывают помощь с переездом.

В городе дежурят 30 бойцов добровольческого отряда «Барс-Курск». По словам Александра Хинштейна, они охраняют имущество, оставленное жителями, которые были эвакуированы из пострадавшего жилья. В основном люди разместились у родственников, несколько человек находятся в пункте временного размещения.

В конце прошлой недели в Курской области под обстрел попал город Рыльск. Тогда погибли пять человек, еще 14 получили ранения. Власти также решили выплатить семьям погибших по 1,5 млн руб.

Сергей Толмачев, Воронеж