Мантуров заявил о мировом лидерстве России в онлайн-торговле

Онлайн-торговля в России в текущем году демонстрирует рост на 40% по сравнению с предыдущим годом, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-24». Такой темп роста, как отметил господин Мантуров, является самым высоким показателем в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сбалансировано развивается и онлайн-, и офлайн-торговля. Причем онлайн-торговля демонстрирует 40-процентный рост по сравнению с прошлым годом. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних лет. Мы здесь лидеры в мире, и в том числе это и отражается на характере торговли в целом»,— заявил господин Мантуров (цитата по ТАСС).

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, аудитория онлайн-покупателей в России составляет 70 млн человек. Объем онлайн-торговли в России по итогам 2023 года увеличился на 28% и составил более 6,3 трлн руб. В первой половине 2024 года показатель вырос на 21%, хотя год назад был вдвое выше.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Покупатель выбирает онлайн».