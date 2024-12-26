Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мантуров заявил о мировом лидерстве России в онлайн-торговле

Онлайн-торговля в России в текущем году демонстрирует рост на 40% по сравнению с предыдущим годом, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-24». Такой темп роста, как отметил господин Мантуров, является самым высоким показателем в мире.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сбалансировано развивается и онлайн-, и офлайн-торговля. Причем онлайн-торговля демонстрирует 40-процентный рост по сравнению с прошлым годом. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних лет. Мы здесь лидеры в мире, и в том числе это и отражается на характере торговли в целом»,— заявил господин Мантуров (цитата по ТАСС).

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, аудитория онлайн-покупателей в России составляет 70 млн человек. Объем онлайн-торговли в России по итогам 2023 года увеличился на 28% и составил более 6,3 трлн руб. В первой половине 2024 года показатель вырос на 21%, хотя год назад был вдвое выше.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Покупатель выбирает онлайн».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...