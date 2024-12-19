Покупатель выбирает онлайн
Торговые центры фиксируют снижение трафика
Развитие онлайн-торговли и переход потребителей к сберегательной модели принесли дополнительные проблемы владельцам коммерческой недвижимости. Посещаемость российских торгцентров сокращается, что играет на руку ритейлерам, которым теперь проще добиваться заметных скидок на аренду.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России в период с начала января и до первой половины декабря 2024 года сократился в среднем на 2% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Наиболее выраженное снижение трафика аналитики зафиксировали в магазинах товаров для детей и электроники — на 11% год к году. Операторы фешен-магазинов показали спад на 10%, продуктов питания — на 8%, товаров для дома — на 6%.
Партнер консалтинговой компании «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров называет основными причинами сокращения посещаемости торгцентров развитие онлайн-торговли и изменение потребительских привычек. По его словам, давление на бизнес крупных объектов оказывает локализация торговли: развитие магазинов шаговой доступности сократило поток клиентов в традиционные торгцентры и гипермаркеты.
Старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько считает, что на рынок влияет общее сокращение потребительской активности из-за наблюдаемого сейчас роста цен. Переход к сберегательной модели начал влиять на рынок во второй половине текущего года, добавляет руководитель департамента торговой недвижимости консалтинговой компании CMWP Зульфия Шиляева. В ближайшем будущем ситуация, по ее мнению, существенно не поменяется. Региональный директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group Евгения Хакбердиева считает, что на торгцентры влияли и неэкономические факторы: теплый летний сезон продлился дольше обычного, а теракт в «Крокус Сити Холле» в начале этого года снизил общую активность посещения общественных мест.
Ключевым фактором роста выручки расположенных в торгцентрах магазинов в этих условиях стала инфляция, в то время как количество позиций в чеках не растет, замечает госпожа Малахатько. Многие ритейлеры сейчас говорят о снижении продаж, говорит вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Эксперт предполагает, что теперь посетители реже стали заходить в магазины, но чаще посещать развлекательные зоны в торгцентрах.
Падение трафика и продаж негативно сказывается на бизнесе торгцентров. Управляющим объектами зачастую приходится идти на уступки арендаторам, пересматривая условия, замечает Вячеслав Кацегоров. Арендная ставка в объектах, по его словам, часто привязана к проценту от выручки арендаторов. Из-за этого снижение оборотов конкретных магазинов также ведет к сокращению доходов. Госпожа Малахатько замечает, что ставки аренды сейчас растут медленнее инфляции, а недавно открытые объекты теряют выручку.
Немного лучше картина выглядит для малоформатных объектов (5–20 тыс. кв. м). В Москве их посещаемость, по данным Focus Technologies, в этом году выросла на 6% год к году. Но господин Кацегоров сомневается, что тренд в этом случае будет устойчивым. Предложение уже слишком велико, и такие торгцентры также сталкиваются с конкуренцией с магазинами на первых этажах жилых домов, замечает он.
Аналитики Focus Technologies формируют три сценария развития рынка торговой недвижимости на 2025 год. В рамках реалистичного посещаемость объектов окажется на уровне завершающегося года или потеряет 1%, пессимистичного — опустится еще на 3%, оптимистичного — прибавит 1–3%. Павел Люлин не исключает колебаний в пределах 5%. «Это будет зависеть от регулирования работы маркетплейсов, поставок товаров, динамики инфляции и доходов населения»,— рассуждает он. Марина Малахатько не исключает, что торгцентры продолжат переформатироваться: «Если и не выживет торговый центр, то на его месте сделают, например, термы».