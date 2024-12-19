Покупатель выбирает онлайн

Развитие онлайн-торговли и переход потребителей к сберегательной модели принесли дополнительные проблемы владельцам коммерческой недвижимости. Посещаемость российских торгцентров сокращается, что играет на руку ритейлерам, которым теперь проще добиваться заметных скидок на аренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России в период с начала января и до первой половины декабря 2024 года сократился в среднем на 2% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Наиболее выраженное снижение трафика аналитики зафиксировали в магазинах товаров для детей и электроники — на 11% год к году. Операторы фешен-магазинов показали спад на 10%, продуктов питания — на 8%, товаров для дома — на 6%.

Партнер консалтинговой компании «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров называет основными причинами сокращения посещаемости торгцентров развитие онлайн-торговли и изменение потребительских привычек. По его словам, давление на бизнес крупных объектов оказывает локализация торговли: развитие магазинов шаговой доступности сократило поток клиентов в традиционные торгцентры и гипермаркеты.

Старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько считает, что на рынок влияет общее сокращение потребительской активности из-за наблюдаемого сейчас роста цен. Переход к сберегательной модели начал влиять на рынок во второй половине текущего года, добавляет руководитель департамента торговой недвижимости консалтинговой компании CMWP Зульфия Шиляева. В ближайшем будущем ситуация, по ее мнению, существенно не поменяется. Региональный директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group Евгения Хакбердиева считает, что на торгцентры влияли и неэкономические факторы: теплый летний сезон продлился дольше обычного, а теракт в «Крокус Сити Холле» в начале этого года снизил общую активность посещения общественных мест.

Ключевым фактором роста выручки расположенных в торгцентрах магазинов в этих условиях стала инфляция, в то время как количество позиций в чеках не растет, замечает госпожа Малахатько. Многие ритейлеры сейчас говорят о снижении продаж, говорит вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Эксперт предполагает, что теперь посетители реже стали заходить в магазины, но чаще посещать развлекательные зоны в торгцентрах.

Падение трафика и продаж негативно сказывается на бизнесе торгцентров. Управляющим объектами зачастую приходится идти на уступки арендаторам, пересматривая условия, замечает Вячеслав Кацегоров. Арендная ставка в объектах, по его словам, часто привязана к проценту от выручки арендаторов. Из-за этого снижение оборотов конкретных магазинов также ведет к сокращению доходов. Госпожа Малахатько замечает, что ставки аренды сейчас растут медленнее инфляции, а недавно открытые объекты теряют выручку.

Немного лучше картина выглядит для малоформатных объектов (5–20 тыс. кв. м). В Москве их посещаемость, по данным Focus Technologies, в этом году выросла на 6% год к году. Но господин Кацегоров сомневается, что тренд в этом случае будет устойчивым. Предложение уже слишком велико, и такие торгцентры также сталкиваются с конкуренцией с магазинами на первых этажах жилых домов, замечает он.

Аналитики Focus Technologies формируют три сценария развития рынка торговой недвижимости на 2025 год. В рамках реалистичного посещаемость объектов окажется на уровне завершающегося года или потеряет 1%, пессимистичного — опустится еще на 3%, оптимистичного — прибавит 1–3%. Павел Люлин не исключает колебаний в пределах 5%. «Это будет зависеть от регулирования работы маркетплейсов, поставок товаров, динамики инфляции и доходов населения»,— рассуждает он. Марина Малахатько не исключает, что торгцентры продолжат переформатироваться: «Если и не выживет торговый центр, то на его месте сделают, например, термы».

Александра Мерцалова