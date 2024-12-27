Процент за контент

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На фоне затруднения работы YouTube в России его аудитория начала постепенно переходить на другие платформы — «VK Видео», RuTube, Nuum. Сервисы отчитывались о росте просмотров, ежемесячной аудитории, скачиваний приложений, а также начали менять способы монетизации контента, рассчитывая на переход к ним авторов зарубежного видеохостинга.

«VK Видео» запустил новую программу получения дохода с видеороликов по модели Revenue Share (схема оплаты за рекламу в интернете, при которой рекламодатель делится процентом от дохода с блогером) с 23 сентября. Видеосервис Nuum (принадлежит МТС) объявил о старте проекта «Единый оффер»: он позволяет возместить блогерам YouTube монетизацию за счет размещения аналогичного контента на платформе. Уточнялось, что доход авторов по программе будет увеличен за счет производства эксклюзивного контента для видеосервиса. Тогда же RuTube упростил систему монетизации: после нового обновления вознаграждение блогерам ежедневно зачисляется на виртуальный кошелек, с которого возможен перевод средств на банковскую карту или счет мобильного телефона.