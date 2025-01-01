Археологи разобрались в алфавите

В конце ноября журнал Scientific American сообщил, что археологи расшифровали, возможно, древнейший алфавит на Земле. Еще в 2004 году группа американских и нидерландских ученых обнаружила в одном из древних захоронений недалеко от сирийского Алеппо небольшие глиняные цилиндры длиной несколько сантиметров. При помощи радиоуглеродного анализа находки датировали примерно 2400-ми годами до н. э.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Найденные под сирийским Алеппо знаки признаны алфавитом, причем, кажется, древнейшим

Фото: Courtesy of Glenn Schwartz / Johns Hopkins University Найденные под сирийским Алеппо знаки признаны алфавитом, причем, кажется, древнейшим

Фото: Courtesy of Glenn Schwartz / Johns Hopkins University

На цилиндрах, найденных в местечке Телль-Умм-эль-Марра, были неизвестные ученым знаки. И все это время исследователи пытались их идентифицировать. В 2021 году один из ученых, Гленн Шварц из Университета Хопкинса (США), опубликовал статью, посвященную находке. В ней он рассказал, что пытается вместе с коллегами понять, имеют ли эти значки отношение к письменности, а если имеют, то к какому виду — иероглифическому письму, клинописи или алфавиту. В отличие от более древних иероглифов и клинописи, которые изображают понятия и/или предметы, более позднее алфавитное письмо обозначает фонемы/звуки, что делает его более удобным и универсальным способом передачи информации.

И вот теперь исследователи заявили, что знаки на цилиндрах расшифрованы. По их мнению, знаки принадлежат именно к алфавитному письму. Если эта гипотеза подтвердится, то речь может идти об обнаружении древнейшего алфавита на Земле. В настоящее время самым старым алфавитом считается протосинайская письменность, датируемая 1900–1700 годами до н. э. Сирийские находки старше синайских примерно на 500 лет и хронологически совпадают, например, с шумерской клинописью, которая датируется приблизительно 2600 годом до н. э.

Теперь американские ученые намерены подробно изложить свои выводы международному сообществу для их анализа.

Другие несерьезные, странные и неожиданные сообщения уходящего года читайте в материале «Ъ» «Тоже новости».

Евгений Хвостик