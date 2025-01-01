Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Археологи разобрались в алфавите

И он может оказаться древнейшим на земле

В конце ноября журнал Scientific American сообщил, что археологи расшифровали, возможно, древнейший алфавит на Земле. Еще в 2004 году группа американских и нидерландских ученых обнаружила в одном из древних захоронений недалеко от сирийского Алеппо небольшие глиняные цилиндры длиной несколько сантиметров. При помощи радиоуглеродного анализа находки датировали примерно 2400-ми годами до н. э.

Найденные под сирийским Алеппо знаки признаны алфавитом, причем, кажется, древнейшим

Найденные под сирийским Алеппо знаки признаны алфавитом, причем, кажется, древнейшим

Фото: Courtesy of Glenn Schwartz / Johns Hopkins University

Найденные под сирийским Алеппо знаки признаны алфавитом, причем, кажется, древнейшим

Фото: Courtesy of Glenn Schwartz / Johns Hopkins University

На цилиндрах, найденных в местечке Телль-Умм-эль-Марра, были неизвестные ученым знаки. И все это время исследователи пытались их идентифицировать. В 2021 году один из ученых, Гленн Шварц из Университета Хопкинса (США), опубликовал статью, посвященную находке. В ней он рассказал, что пытается вместе с коллегами понять, имеют ли эти значки отношение к письменности, а если имеют, то к какому виду — иероглифическому письму, клинописи или алфавиту. В отличие от более древних иероглифов и клинописи, которые изображают понятия и/или предметы, более позднее алфавитное письмо обозначает фонемы/звуки, что делает его более удобным и универсальным способом передачи информации.

И вот теперь исследователи заявили, что знаки на цилиндрах расшифрованы. По их мнению, знаки принадлежат именно к алфавитному письму. Если эта гипотеза подтвердится, то речь может идти об обнаружении древнейшего алфавита на Земле. В настоящее время самым старым алфавитом считается протосинайская письменность, датируемая 1900–1700 годами до н. э. Сирийские находки старше синайских примерно на 500 лет и хронологически совпадают, например, с шумерской клинописью, которая датируется приблизительно 2600 годом до н. э.

Теперь американские ученые намерены подробно изложить свои выводы международному сообществу для их анализа.

Другие несерьезные, странные и неожиданные сообщения уходящего года читайте в материале «Ъ» «Тоже новости».

Евгений Хвостик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...