Тоже новости

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О чем несерьезном, странном или неожиданном сообщали мировые СМИ
В течение 2024 года в мире происходило много всего действительно важного. Но иногда в потоке информационных сообщений обнаруживались такие, мимо которых совсем не хотелось проходить. Но и сообщать о них, когда вокруг наводнения сменяются землетрясения, коронация сопровождается инфляцией, а выборы — приговорами, казалось совсем не с руки. Однако под Новый год — самое время оглянуться и иногда улыбнуться.
Травмоопасные праздники
Исследование, проведенное американским сайтом для взрослых FeetFinder, выявило резкий — на 234% — рост поисковых запросов на тему «перелом полового члена» в период зимних праздников. Об этом сообщила The New York Post. Газета также обратила внимание читателей на то, что проблема не ограничивается Соединенными Штатами.
Что страдает в Рождество и Новый год — в материале «Ъ».
Королевское беспокойство
В начале декабря британская вещательная корпорация WNED PBS выпустила документальный фильм о церемонии коронации короля Карла III. В нем, в частности, король рассказал о своих переживаниях, связанных с церемонией. По его словам, он чрезвычайно волновался, что во время церемонии корона святого Эдуарда, которую традиционно используют для коронации, «закачается» или вовсе соскользнет с его головы.
Как Карл III боролся за корону — в материале «Ъ».
Убийство на карте
С помощью сервиса Google Street View от Google Maps в деревне Тахуэко на севере Испании, в которой проживает всего 56 человек, в октябре 2024 года раскрыто преступление – убийца попал в объектив автомобиля, который фотографирует улицы. Об этом сообщает El Pais.
Что не покажут на Google Maps — в материале «Ъ».
Археологи и алфавит
В конце ноября журнал Scientific American сообщил, что археологи расшифровали, возможно, древнейший алфавит на Земле. Еще в 2004 году группа американских и нидерландских ученых обнаружила в одном из древних захоронений недалеко от сирийского Алеппо небольшие глиняные цилиндры длиной несколько сантиметров. При помощи радиоуглеродного анализа находки датировали примерно 2400-ми годами до н. э.
Как археологи разобрались в алфавите — в материале «Ъ».
Преступная магия
В середине декабря мировые СМИ, в том числе британская вещательная корпорация BBC, сообщили об аресте в Замбии двух человек, полиция назвала их «колдунами». Их наняли для того, чтобы, согласно заявлению полиции, «с помощью чар нанести вред» президенту страны Хакаинде Хичилеме. Нанимателем выступил Нельсон Банда, младший брат видного местного политика Эммануэля Банды.
Как президента спасли от покушения — в материале «Ъ».
Зрелость Hello Kitty
Днем рождения Kitty White (это ее полное имя) принято считать 1 ноября 1974 года. За время своего существования она прошла путь от простого украшения на дешевом пластиковом кошельке для монет до иконы моды и всемирного культурного феномена.
Как Котенок отпраздновал полувековой юбилей — в материале «Ъ».
Деревня для выгоревших
Все более распространенный тренд среди молодых горожан в Китае — уезжать в отпуск или на более продолжительный срок в специальные реабилитационные центры в сельской местности, где можно отдохнуть на природе и в тишине. В последнее время среди отдыхающих все больше молодых людей, которые выгорели на работе. Некоторые издания сравнивают эти центры с домами престарелых — но только для молодежи.
Кто устремляется в китайскую глушь — в материале «Ъ».
Метла удачи
Уборщик улиц городка Бекенхэм к юго-востоку от Лондона 63-летний Пол Спирс получил от жителей района неожиданный подарок, которого едва не лишился из-за обычной бюрократии. Об этом написала Daily Mail.
Зачем жители английского городка послали дворника в Португалию — в материале «Ъ».
Cчастье на рельсах
Сразу несколько британских СМИ побеседовали с четой Лэй из английской деревушки Уилсден в графстве Уэст-Йоркшир и напомнили своим читателям удивительную историю, которая произошла с Шарлотт и Дейвом в 2019 году, когда они вообще не знали о существовании друг друга.
Как машинист увидел девушку и остановил поезд — в материале «Ъ».
Викинги у кошачьих
Как отмечают биологи, среди кошек всех пород и окрасов рыжие выделяются особым характером. При этом чаще всего рыжими оказываются именно коты, а не кошки. Они более уверены в себе, более дружелюбны, больше любят приключения и готовы в них немедленно пуститься, они отважны и решительны, и они же едва ли не самые непримиримые в противостоянии с другими котами всех пород и окрасов. BBC изучила мнения биологов и рассказала о нескольких ярких представителях рыжего племени.
Как они связаны с викингами — в материале «Ъ».
Посадить стену
Власти Китая объявили о завершении обустройства «Зеленого пояса» — лесополосы из разных пород деревьев — вокруг самой большой на территории страны пустыни Такла-Макан. Об этом сообщает South China Morning Post.
Как китайцы высадили 3000 км лесов — в материале «Ъ».
Миграционный фонтан
В подборке фотографий года от The New York Times оказалось изображение мигрантов, которые в попытке перебраться из США в Мексику лезут через забор ранчо в Аризоне. Но речь вовсе не о проблеме незаконной миграции. Кадр иллюстрирует, что человеческие доброта и сострадание не имеют границ.
Как владелец ранчо на границе с Мексикой поит мигрантов — в материале «Ъ».
Итальянская стройка
В октябре центральное правительство Италии и региональные власти Сицилии согласовали с частными инвесторами и инженерными компаниями проект моста, который должен соединить этот остров с материком.
Когда между Сицилией и материковой Италией построят мост — в материале «Ъ».