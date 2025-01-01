Тоже новости

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Коммерсантъ FM
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О чем несерьезном, странном или неожиданном сообщали мировые СМИ

В течение 2024 года в мире происходило много всего действительно важного. Но иногда в потоке информационных сообщений обнаруживались такие, мимо которых совсем не хотелось проходить. Но и сообщать о них, когда вокруг наводнения сменяются землетрясения, коронация сопровождается инфляцией, а выборы — приговорами, казалось совсем не с руки. Однако под Новый год — самое время оглянуться и иногда улыбнуться.

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Травмоопасные праздники
Королевское беспокойство
Убийство на карте
Археологи и алфавит
Преступная магия
Зрелость Hello Kitty
Деревня для выгоревших
Метла удачи
Cчастье на рельсах
Викинги у кошачьих
Посадить стену
Миграционный фонтан
Итальянская стройка
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Фаллическая статуя из Дома Диониса на греческом острове Делос
Фото: DOZIER Marc / hemis.fr / Hemis / AFP

Травмоопасные праздники

Исследование, проведенное американским сайтом для взрослых FeetFinder, выявило резкий — на 234% — рост поисковых запросов на тему «перелом полового члена» в период зимних праздников. Об этом сообщила The New York Post. Газета также обратила внимание читателей на то, что проблема не ограничивается Соединенными Штатами.

Что страдает в Рождество и Новый год — в материале «Ъ».

Коронация Карла III 6 мая 2023 года
Фото: Jonathan Brady / Pool Photo / AP

Королевское беспокойство

В начале декабря британская вещательная корпорация WNED PBS выпустила документальный фильм о церемонии коронации короля Карла III. В нем, в частности, король рассказал о своих переживаниях, связанных с церемонией. По его словам, он чрезвычайно волновался, что во время церемонии корона святого Эдуарда, которую традиционно используют для коронации, «закачается» или вовсе соскользнет с его головы.

Как Карл III боролся за корону — в материале «Ъ».

Кадр из Google Street View, который стал доказательством в деле об убийстве
Фото: Google / Handout / Reuters

Убийство на карте

С помощью сервиса Google Street View от Google Maps в деревне Тахуэко на севере Испании, в которой проживает всего 56 человек, в октябре 2024 года раскрыто преступление – убийца попал в объектив автомобиля, который фотографирует улицы. Об этом сообщает El Pais.

Что не покажут на Google Maps — в материале «Ъ».

Найденные под сирийским Алеппо знаки признаны алфавитом, причем, кажется, древнейшим
Фото: Courtesy of Glenn Schwartz / Johns Hopkins University

Археологи и алфавит

В конце ноября журнал Scientific American сообщил, что археологи расшифровали, возможно, древнейший алфавит на Земле. Еще в 2004 году группа американских и нидерландских ученых обнаружила в одном из древних захоронений недалеко от сирийского Алеппо небольшие глиняные цилиндры длиной несколько сантиметров. При помощи радиоуглеродного анализа находки датировали примерно 2400-ми годами до н. э.

Как археологи разобрались в алфавите — в материале «Ъ».

Вокруг президента Замбии Хакаинде Хичилемы вовремя заметили и развеяли черные чары
Фото: Geoffroy van Der Hasselt / AFP

Преступная магия

В середине декабря мировые СМИ, в том числе британская вещательная корпорация BBC, сообщили об аресте в Замбии двух человек, полиция назвала их «колдунами». Их наняли для того, чтобы, согласно заявлению полиции, «с помощью чар нанести вред» президенту страны Хакаинде Хичилеме. Нанимателем выступил Нельсон Банда, младший брат видного местного политика Эммануэля Банды.

Как президента спасли от покушения — в материале «Ъ».

В торговых центрах в Японии и других странах Азии (на фото — Таиланд) широко отмечали 50-‍летие Hello Kitty
Фото: Sakchai Lalit / AP

Зрелость Hello Kitty

Днем рождения Kitty White (это ее полное имя) принято считать 1 ноября 1974 года. За время своего существования она прошла путь от простого украшения на дешевом пластиковом кошельке для монет до иконы моды и всемирного культурного феномена.

Как Котенок отпраздновал полувековой юбилей — в материале «Ъ».

Китайская молодежь ищет спасения от выгорания в деревне — как дедушки
Фото: из личного архива

Деревня для выгоревших

Все более распространенный тренд среди молодых горожан в Китае — уезжать в отпуск или на более продолжительный срок в специальные реабилитационные центры в сельской местности, где можно отдохнуть на природе и в тишине. В последнее время среди отдыхающих все больше молодых людей, которые выгорели на работе. Некоторые издания сравнивают эти центры с домами престарелых — но только для молодежи.

Кто устремляется в китайскую глушь — в материале «Ъ».

Дворник Пол Спирс поедет в Португалию, но и в Англии им теперь интересуются красотки
Фото: @paul.spiers.562

Метла удачи

Уборщик улиц городка Бекенхэм к юго-востоку от Лондона 63-летний Пол Спирс получил от жителей района неожиданный подарок, которого едва не лишился из-за обычной бюрократии. Об этом написала Daily Mail.

Зачем жители английского городка послали дворника в Португалию — в материале «Ъ».

История любви Шарлотт и Дейва началась на рельсах
Фото: кадр видео / страница Charlotte Lay в соцсети

Cчастье на рельсах

Сразу несколько британских СМИ побеседовали с четой Лэй из английской деревушки Уилсден в графстве Уэст-Йоркшир и напомнили своим читателям удивительную историю, которая произошла с Шарлотт и Дейвом в 2019 году, когда они вообще не знали о существовании друг друга.

Как машинист увидел девушку и остановил поезд — в материале «Ъ».

История любви Шарлотт и Дейва началась на рельсах
Фото: кадр видео / страница Charlotte Lay в соцсети

Викинги у кошачьих

Как отмечают биологи, среди кошек всех пород и окрасов рыжие выделяются особым характером. При этом чаще всего рыжими оказываются именно коты, а не кошки. Они более уверены в себе, более дружелюбны, больше любят приключения и готовы в них немедленно пуститься, они отважны и решительны, и они же едва ли не самые непримиримые в противостоянии с другими котами всех пород и окрасов. BBC изучила мнения биологов и рассказала о нескольких ярких представителях рыжего племени.

Как они связаны с викингами — в материале «Ъ».

Кольцевая лесополоса вокруг пустыни Такла-Макан протяженностью 3 тыс. км замкнулась
Фото: Costfoto / NurPhoto / Getty Images

Посадить стену

Власти Китая объявили о завершении обустройства «Зеленого пояса» — лесополосы из разных пород деревьев — вокруг самой большой на территории страны пустыни Такла-Макан. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как китайцы высадили 3000 км лесов — в материале «Ъ».

Похожее фото с мигрантами на заборе ранчо на границе США и Мексики The New York Times опубликовала как свидетельство человеческой доброты
Фото: Rebecca Blackwell / AP

Миграционный фонтан

В подборке фотографий года от The New York Times оказалось изображение мигрантов, которые в попытке перебраться из США в Мексику лезут через забор ранчо в Аризоне. Но речь вовсе не о проблеме незаконной миграции. Кадр иллюстрирует, что человеческие доброта и сострадание не имеют границ.

Как владелец ранчо на границе с Мексикой поит мигрантов — в материале «Ъ».

Подвесной мост с острова Сицилия на материк обещает стать рекордно длинным. Если его возведут — вопреки четверговым осадкам
Фото: Stretto Di Messina

Итальянская стройка

В октябре центральное правительство Италии и региональные власти Сицилии согласовали с частными инвесторами и инженерными компаниями проект моста, который должен соединить этот остров с материком.

Когда между Сицилией и материковой Италией построят мост — в материале «Ъ».

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