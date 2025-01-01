Тоже новости

Исследование, проведенное американским сайтом для взрослых FeetFinder, выявило резкий — на 234% — рост поисковых запросов на тему «перелом полового члена» в период зимних праздников. Об этом сообщила The New York Post. Газета также обратила внимание читателей на то, что проблема не ограничивается Соединенными Штатами.

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