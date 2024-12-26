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Коммерсантъ FM
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Железная стойкость данных

Совфед предлагает возобновить работу над регулированием рынка ЦОД

Сенатор Артем Шейкин просит Минцифры возобновить работу над законопроектом от 2022 года о регулировании деятельности центров обработки данных (ЦОД). По его мнению, предложенная в законе модель регулирования отрасли ЦОД важна в условиях импортозамещения, а также потребности в появлении в России собственной системы сертификации — строители ЦОД до сих пор проводят сертификацию по американской системе, передавая данные об объектах за границу.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом сенатора Артема Шейкина в Минцифры от 23 декабря (есть в распоряжении “Ъ”). Он просит объяснить причины приостановления работы над законопроектом о внесении изменений в ФЗ «О связи» в части регулирования деятельности ЦОД: с момента его принятия Госдумой в первом чтении прошло около трех лет. Тогда законопроект был отправлен на доработку в части определения ЦОД в законодательстве как «сооружения связи с комплексом систем». Также документ предлагал централизованный сбор данных об объектах в России.

«Российские коммерческие ЦОД проходят западную сертификацию Uptime Institute и отправляют проектную документацию и другую чувствительную информацию в США,—пишет он.— При этом нередки случаи, когда различные госорганы и структуры впоследствии размещают в таких коммерческих ЦОД и свое IT-оборудование». Артем Шейкин просит сообщить, ведется ли работа по созданию российской системы сертификации ЦОД.

«Использование ЦОД, сертифицированных по иностранным стандартам, и отсутствие собственной системы защиты делают нашу инфраструктуру уязвимой для кибератак, шпионажа и утечки конфиденциальной информации»,— добавляет сенатор.

В Минцифры “Ъ” сообщили, что российские ЦОД не передают данные за рубеж: «Это противоречит законодательству РФ». В министерстве подтвердили получение письма и добавили, что термин «центры обработки данных» уже используется в ряде документов, а Минцифры разрабатывает поправки к законопроекту для второго чтения.

В РТК-ЦОД (структура «Ростелекома») согласны с тем, что отрасли нужны регулирующие законы и отечественная сертификация. «Проект документа уже два года обсуждался значимыми участниками рынка ЦОД. Классификация ЦОД, определяющая порядок сертификации, уже готова»,— говорит директор по взаимодействию с органами государственной власти РТК-ЦОД Дмитрий Панышев. Он объясняет, что она нужна, например, с учетом нормативных требований об импортозамещении как иностранного оборудования, так и программного обеспечения.

Основатель и гендиректор компании—строителя ЦОД Oxygen Павел Кулаков соглашается, что отрасль достигла той степени зрелости, когда необходимо внедрение отечественных стандартов по строительству и сертификации таких объектов. «Но важно, чтобы регулирующий закон формировался не только сверху вниз и регуляторы учитывали накопленный опыт отрасли». Он подчеркнул, что существующие международные сертификаты не учитывают весь спектр требований к инфраструктуре ЦОД, да и во многом зарубежные аналоги носят «маркетинговый характер». Однако он отмечает, что при получении подобных сертификаций не передаются какие-либо чувствительные данные.

«Определением в закон вводится классификация ЦОД, которая позволяет определить уровень надежности инженерной инфраструктуры, что даст возможность отделить данные объекты от любых других помещений, где размещается IT- и телеком-оборудование»,— отмечает генеральный директор АНО «Координационный совет по ЦОД и облачным технологиям» Дмитрий Бедердинов. Он добавляет, что в рамках последних обсуждений с регулятором было предложено, что аттестацией ЦОД будут заниматься несколько уполномоченных организаций, прошедших квалификационный отбор и аттестованных Минцифрой на ограниченный период времени.

Единый закон необходим для классификации ЦОД на рынке для возможности оценки центров с точки зрения сложившейся в нашей стране практики строительства ЦОД, считает руководитель проектов ЦОД Linx Datacenter Арсений Фомин. «Плюсы в данном случае очевидны — альтернативная оценка объектов. Вопрос только, как будет воспринята данная оценка и будет ли к ней такое же доверие, как к сертификату Uptime Institute».

Олег Козырицкий, Алексей Жабин, Татьяна Исакова

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