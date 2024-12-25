Реструктуризация без спроса

Верховный суд РФ (ВС) в рамках дела о банкротстве Ольги Захаровой разъяснил условия для утверждения плана реструктуризации должника вопреки воле кредиторов, включая залоговых. Для этого используется механизм «судебного преодоления» (cramdown), уточнил ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Важное для практики решение вынесено в рамках дела о несостоятельности Ольги Захаровой. В декабре 2023 года арбитражный суд Московской области утвердил план реструктуризации долгов госпожи Захаровой, по которому около 60% долгов предполагалось погасить сразу, а остальные 40% в течение трехлетней рассрочки. УК «Красные ворота», как залоговый кредитор, рассчитывала на скорейшую реализацию заложенной квартиры должницы и не согласилась с предоставлением рассрочки, настаивая на признании должницы банкротом и введении процедуры конкурсного производства. В связи с этим УК обжаловала утвержденный план реструктуризации. Ее доводы восприняла окружная кассация, которая отклонила план должницы.

Ольга Захарова подала жалобу в ВС, отметив, что процедура реструктуризации долгов позволяет в большей степени удовлетворить интересы сторон, поскольку по ее итогам требования кредиторов будут удовлетворены в полном объеме, в то время как единственное жилье должницы, заложенное в пользу УК, останется при ней (см. «Ъ» от 19 ноября).

Дело передали в экономколлегию ВС, которая в результате поддержала Ольгу Захарову, следует из решения, опубликованного 24 декабря. В нем коллегия пояснила, что законодательство о банкротстве «основывается на принципе предпочтительного проведения реабилитационных процедур». При этом действует и «принцип реабилитационного паритета», согласно которому реструктуризация «не должна ухудшать положение возражавших против его утверждения кредиторов» по сравнению с ликвидационной процедурой (конкурсным производством и признанием гражданина банкротом), уточнил ВС. То есть «наиболее предпочтительным является такой план, по которому кредитор по итогам реструктуризации получит полное удовлетворение».

Вместе с тем, подчеркнул ВС, должника нужно защитить от злоупотреблений кредиторов, поэтому суду предоставляется возможность использовать механизм «судебного преодоления», позволяющий «утвердить экономически обоснованный план выхода из кризиса» независимо от согласия кредиторов, включая залоговых. Среди «социально-значимых факторов», способствующих утверждению плана, экономколлегия обозначила «сохранение жилья за должником и членами его семьи», имущественного комплекса должника, рабочих мест и др. ВС добавил, что «само по себе наличие у должника имущества, стоимость которого превышает размер обязательств перед кредиторами, не является препятствием для применения механизма судебного преодоления». В конечном счете экономколлегия позволила госпоже Захаровой воспользоваться процедурой реструктуризации, одобрив предложенный план с рассрочкой.

Ян Назаренко