Долг, милый долг

Верховный суд РФ (ВС) решит, что важнее — реабилитация гражданина-должника или признание его банкротом и скорейшее удовлетворение требований кредиторов. Речь идет о правомерности утверждения плана реструктуризации долгов с рассрочкой выплат, если кредиторы не согласны ждать. Среди активов, подлежащих продаже,— единственное жилье гражданина, находящееся в залоге, которое должник хочет сохранить за собой, предлагая план погашения задолженности. Одни суды поддержали позицию должника, другие приняли сторону кредитора. Точку в споре должна поставить экономколлегия ВС. Юристы подчеркивают, что вопрос имеет большое социальное значение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ВС разберется, в каком случае можно утвердить план реструктуризации вопреки воле кредиторов должника. План — реабилитационная процедура, дающая гражданину возможность погасить долги в рассрочку вместо признания его несостоятельным. Вопрос возник в рамках дела о банкротстве Ольги Захаровой, которая задолжала в общей сложности около 10,9 млн руб. Ее кредиторами выступали Рубен Эксузян (требования на 5,9 млн руб.), ООО УК «Красные ворота» (4,9 млн руб., обеспеченные залогом недвижимого имущества должницы) и Евгений Баканов (96 тыс. руб.).

Госпожа Захарова хотела избежать признания ее банкротом и представила суду план реструктуризации, предусматривающий выплату 60,82% долгов сразу, а оставшейся суммы — в течение трех лет. Для этого должница внесла на депозит суда собственные 1,15 млн руб., еще 5,5 млн руб. поступили от Евгения Баканова, который отказался от своих требований. Остальной долг предполагалось выплатить в течение 36 месяцев за счет зарплаты (20 тыс. в месяц) и доходов от сдачи недвижимости в аренду (230 тыс. в месяц).

Арбитражный суд Московской области утвердил план, признав его реалистичным. Один из кредиторов — УК «Красные ворота» — заявил возражения против рассрочки, настаивал на признании должницы банкротом и введении процедуры реализации имущества. Но апелляция тоже поддержала Ольгу Захарову. Поскольку одним из предметов залога выступает единственное жилье гражданки и ее семьи (квартира), интерес должницы в сохранении этого объекта является «значительным и выступает своего рода обеспечением исполнения плана», говорится в решении. Предоставление рассрочки не приведет к существенному нарушению прав кредитора, так как требования УК, обеспеченные залогом недвижимости, «могут быть удовлетворены в любой процедуре», заключила апелляция.

Однако окружная кассация встала на сторону кредитора и отменила план, решив, что приоритетным здесь является скорейшее погашение долгов, а не восстановление платежеспособности должницы. Стоимость квартиры значительно превышает размер задолженности, поэтому ее продажа в банкротстве позволит полностью удовлетворить требования кредиторов. Этот довод, по мнению кассации, «имеет решающее значение при утверждении плана реструктуризации в судебном порядке».

Должница с этим не согласилась, обжаловав кассационное постановление в ВС. Госпожа Захарова считает, что в потребительском банкротстве «процедура реструктуризации долгов имеет приоритет, поскольку позволяет в наибольшей степени соблюсти интересы» сторон: полностью удовлетворить требования кредиторов без продажи имущества должника. К тому же закон о банкротстве дает суду право утвердить план реструктуризации без согласия кредиторов при определенных условиях. По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС, слушание назначено на 16 декабря.

Критически важное имущество

«Вопрос, поставленный перед экономколлегией, затрагивает интересы наиболее уязвимых слоев населения, включая семьи с детьми, что имеет широчайшие последствия для социальной политики и защиты прав граждан»,— подчеркивает управляющий партнер FINCOM Group Анна Савин-Кровякова.

По словам руководителя практики банкротства K&P.Group Надежды Емелиной, решающее значение тут имеет то, что «целью потребительского банкротства является реабилитация, то есть восстановление финансового положения гражданина без необходимости реализации его имущества». При этом в большинстве случаев нижестоящие суды применяют прокредиторский подход, считая, что должник должен нести все негативные последствия того, что он не смог вовремя рассчитаться с кредиторами, делится наблюдениями адвокат Case by Case Юлия Михальчук.

По общему правилу план реструктуризации долгов гражданина должен быть одобрен большинством голосов на собрании кредиторов, объясняет госпожа Емелина. Но при соблюдении двух условий ст. 213.17 закона о банкротстве позволяет суду утвердить план реструктуризации против воли кредиторов, уточняет партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников. По такому плану, продолжает он, требования залоговых кредиторов должны погашаться полностью, а остальные должны получать существенно больший размер погашения по сравнению с «результатом немедленной реализации имущества гражданина и распределения его среднемесячного дохода за шесть месяцев».

Однако если стоимость квартиры значительно превышает требования всех кредиторов, то второе требование здесь не соблюдается. В связи с этим Анна Савин-Кровякова считает позицию кассации обоснованной, а «должник, передавая свое единственное жилье в залог, должен оценивать риски наступления последствий этого», то есть возможности продажи квартиры в случае невыплаты долга.

Между тем «суды должны учитывать необходимость обеспечения справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами должника, членов его семьи, включая права на достойную жизнь и достоинство личности», а «установление лишь формальных условий применения нормы недопустимо», говорит госпожа Михальчук. В частности, «было бы ошибкой исходить лишь из скорейшего удовлетворения требований кредиторов без учета положения должника», настаивает партнер Briefcase Law Office Григорий Волков.

Но если продажа спорной квартиры позволит полностью погасить долги, а также приобрести должнику замещающее жилье, баланс интересов всех участников банкротного дела тоже будет соблюден, замечает госпожа Савин-Кровякова. Вместе с тем, указывает госпожа Михальчук, утверждение залогового кредитора о полной выплате задолженности в случае реализации квартиры «носит предположительный характер» и нет гарантий того, что на имущество быстро найдется покупатель по предлагаемой цене.

К тому же в последние годы практика исходит из того, что несогласие залогового кредитора «не является безусловным основанием для отказа в утверждении плана реструктуризации», отмечает госпожа Емелина. Суд также учитывает, «позволяет ли план сохранить критически важное имущество за должником», признает Анна Савин-Кровякова.

Более того, здесь «затрагивается право на жилище, которое является одним из основополагающих конституционных прав», подчеркивает Антон Красников. По мнению Анны Савин-Кровяковой, если ВС поддержит должницу, «это создаст прецедент и усилит защиту прав граждан в части сохранения за ними единственного жилья, несмотря на его залоговый статус». Это будет отдавать приоритет «социальным аргументам о ценности единственного жилья, если при этом отсутствует существенное нарушение интересов кредиторов», заключает господин Волков.

Ян Назаренко, Анна Занина