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Коммерсантъ FM
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На «Дело» пошел третий

Сергей Шишкарев продает 1% группы «Трансмашхолдингу»

В группе «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатома» появится новый совладелец: 1% УК «Дело» у господина Шишкарева, чья доля сократится до 50%, приобретает «Трансмашхолдинг» (ТМХ), который назначит свою кандидатуру гендиректора. Собеседники “Ъ” видят в сделке попытку разрешить управленческий конфликт между основными акционерами «Дела». В дальнейшем, по данным “Ъ”, ТМХ может выкупить долю «Росатома» в группе в обмен на долю в собственном капитале. На рынке считают, что эти события ставят крест на любой синергии основных транспортных активов «Росатома» — ГК «Дело» и FESCO, и полагают, что далее консолидация транспортного блока «Росатома» будет сосредоточена исключительно вокруг FESCO.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

ТМХ — крупный производитель железнодорожного подвижного состава — выкупит 1% в УК «Дело» у основателя группы Сергея Шишкарева, чья доля сократится до 50%. 49% сохранит «Росатом». За 1% ТМХ получит право назначать гендиректора управляющей компании. Два источника “Ъ” говорят, что им станет близкий к группе Алексей Лебедев. «Он устраивает всех»,— говорит один из собеседников “Ъ”. В ТМХ и ГК «Дело» от комментариев отказались, в «Росатоме» подтвердили сделку.

Как рассказал “Ъ” источник на рынке, вхождение ТМХ в капитал УК «Дело» — это способ разрешения длительного корпоративного конфликта между «Росатомом» и Сергеем Шишкаревым, которые не нашли способа совместно развивать компанию. Другой собеседник “Ъ” говорит, что отношения акционеров долгое время были нормальными и осложнились лишь менее года назад.

«Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в конце 2019 года, купив 30% за 29,89 млрд руб. Вслед за этим масштаб группы «Дело» вырос в связи с приобретением контроля в крупнейшем контейнерном операторе страны — «Трансконтейнере» — за 60,3 млрд руб. (см. “Ъ” от 27 ноября 2019 года), который потом группа выкупила целиком. В августе 2022 года «Росатом» досрочно реализовал опцион на выкуп еще 19% ГК «Дело» (см. “Ъ” от 10 августа 2022 года). В 2023 году стороны заключили соглашение о паритетном участии в управлении группой (см. “Ъ” от 13 сентября), предполагающее паритет в принятии решений по всем вопросам и равное участие обеих сторон в советах директоров головной и дочерних компаний. В ноябре 2023 года УК «Дело» возглавила Екатерина Ляхова, топ-менеджер «Росатома» (см. “Ъ” от 8 ноября 2023 года). Однако источники “Ъ” неоднократно рассказывали о сложностях в отношениях между партнерами по вопросам развития компании.

Один из собеседников “Ъ” говорит, что ТМХ — это своего рода «белый рыцарь», проводя аналогию с вхождением в 2012 году Crispian Александра Абрамова и Романа Абрамовича в капитал «Норникеля» для урегулирования конфликта двух крупнейших акционеров — «Интерроса» и «Русала».

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев — о втором Сингапуре и трансафриканских дорогах

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев — о втором Сингапуре и трансафриканских дорогах

Один из источников “Ъ” говорит, что рассматривался вариант, при котором ТМХ выкупает всю долю «Росатома» в обмен на передачу последнему части своих активов. Другой собеседник “Ъ”, рассказывает, что покупка 1% — первая фаза этой сделки и в ее рамках «Росатом» получит долю в капитале ТМХ. При этом конструкция договоренности — необязывающая, отмечает он: если за год приемлемый вариант перехода доли «Росатома» к ТМХ не будет найден, то сделка может быть развернута вспять. Еще один собеседник “Ъ” говорит, что стоить доля «Росатома» может не менее 200 млрд руб., и сомневается, что госкорпорация продаст пакет в ближайшем будущем, особенно с учетом неплохих дивидендов от ГК «Дело».

Сделка, говорит один из собеседников “Ъ”, открывает дорогу к консолидации «Росатомом» логистических активов и реализации новых проектов на базе FESCO, переданной госкорпорации в ноябре 2023 года (см. “Ъ” от 8 ноября). По его словам, это также ставит крест на перспективах воссоединения FESCO с группой «Дело». Как отмечает источник “Ъ”, в перспективе можно ожидать реализации совместных проектов FESCO с DP World (ОАЭ) вплоть до вхождения арабского портового оператора в капитал FESCO. Вхождение FESCO в DP World давно обсуждается на рынке. Но другой собеседник “Ъ” говорит, что движений по сделке нет. Третий источник “Ъ” уверен в окончательном «разводе» «Дела» и FESCO в рамках «Росатома», которые в дальнейшем будут существовать автономно.

Наталья Скорлыгина

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