Между недоступностью и вседозволенностью

Белый дом с 2025 года приступит к фиксации результатов реформы разрешительной деятельности — поручение об окончательном переводе в электронный вид выдачи разрешений и лицензий (от добычи и строительства до торговли и медицины) и о законодательном закреплении новаций на постоянной основе дал глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко. Решение выросло из трехлетнего эксперимента по упрощению лицензионно-разрешительной деятельности — из-за того, что зафиксировать его итоги до 1 сентября власти не успели, на 2025 год на время законодательной работы «пилот» продлят и дополнят новыми режимами. Главным из них станет выдача разрешений в проактивном формате — при этом правительству предстоит найти баланс интересов в этой сфере, избежав фронтальной раздачи государственных допусков, но не создавая барьеров для бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Минэкономики переработает законопроект о переводе на постоянную основу выдачи разрешений и лицензий в электронной форме через портал госуслуг. Напомним, что с 2021 года в стране проводится эксперимент по упрощению лицензионно-разрешительной деятельности — он вырос из контрольно-надзорной реформы и опыта проведения «регуляторной гильотины». Так, правительство оптимизировало состав необходимых разрешительных документов для ведения бизнеса, перечень необходимых документов для получения самих разрешений — процесс при этом в большинстве случаев перевели в электронный формат. Теперь глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко дал поручение о трансформации результатов эксперимента в постоянно действующие механизмы.

По данным “Ъ”, нововведения должны заработать с сентября 2025 года, при этом лицензионно-разрешительный эксперимент работает лишь до конца 2024 года.

Ранее Минэкономики уже готовило законодательное оформление его результатов в виде поправок к 61 отраслевому закону (см. “Ъ” от 13 февраля), однако по закону о контроле и надзоре изменения в законодательстве, затрагивающие бизнес, могут вступать в силу лишь с 1 марта или 1 сентября. До этого срока учесть все необходимые изменения в правительстве не успели, и чтобы не было правовых пробелов и «не кошмарить» бизнес, эксперимент решили продлить до конца 2025 года, заодно расширив его рамки.

На новом этапе в правительстве хотят наладить проактивный режим предоставления отдельных разрешений — пока их перечень не детализирован. Главной на данный момент развилкой в применении «проактивной» выдачи разрешений, по данным “Ъ”, является необходимость выдачи или продления разрешений тем, кому это действительно необходимо, при этом нужно избежать «фронтальной» их раздачи всем игрокам рынка, единожды оформившим допуск государства к тем или иным видам деятельности.

Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, в реальности «избирательная» пролонгация может создать дополнительные обременения для добросовестных компаний, однако «фронтальный» подход несет в себе риски формирования рынка «пустых» компаний с набором «вечных» разрешений, что дискредитирует саму идею государственного допуска к тем или иным видам деятельности.

Вероятно, поэтому «проактивная» выдача разрешительных документов, согласно поручению господина Григоренко, должна быть отдельно вписана в постановление правительства о продлении эксперимента на 2025 год — от его итогов будут зависеть формулировки, которые Минэкономики предстоит оформить законодательно. Также отдельно в экспериментальном режиме протестируют реестровую модель учета результатов по выдаче и переоформлению санитарно-эпидемиологического заключения (госуслугу предоставляет Роспотребнадзор).

Отметим, что бизнес неоднократно отмечал потребность в реформе разрешительной деятельности: на фоне моратория на проверки бизнеса предприятия ощутили избыточное административное давление в части разрешительной деятельности, где мораторий невозможен. Хотя все действующие сертификаты и разрешительные документы подлежали продлению, на местах начались торги — какие разрешительные документы можно продлевать без последствий. При этом решения о послаблениях принимали ответственные ведомства, которые и осуществляют административное давление, что в итоге приводит к конфликту интересов.

Суть лицензионно-разрешительной реформы состояла как раз в том, чтобы сократить взаимодействие госорганов и бизнеса. В результате эксперимента удалось оптимизировать процедуру получения 426 разрешений, в том числе 51 лицензии, а также втрое сократить срок лицензирования — с 45 до 15 дней и вдвое — среднее количество документов, с 10 до 5.

Сколько всего можно Детали Всего в РФ насчитывается чуть менее пятисот разрешительных режимов, в их рамках государство подтверждает право компаний и граждан на занятие той или иной деятельностью в обмен на соблюдение ими требований безопасности и правил такой работы. Наиболее востребованными у бизнеса, по данным Белого дома, являются: выдача фитосанитарных сертификатов, выдача реэкспортных фитосанитарных сертификатов и (или) выдача карантинных сертификатов (Россельхознадзор);

регистрация контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (ФНС России);

выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства, если маршрут проходит в международном сообщении (Росавтодор);

ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности (Ростехнадзор);

присвоение электротехническому (электротехнологическому) персоналу группы по электробезопасности (Ростехнадзор);

аккредитация специалистов на право осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности (Роспатент);

аттестация работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений (Ростехнадзор);

регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (Роскомнадзор);

аккредитация специалистов на право осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности (Минздрав);

лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (Ространснадзор). Отдел экономики

Диана Галиева, Олег Сапожков