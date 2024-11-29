Подайте жалобного заместителя

Минэкономики дорабатывает регулирование разрешительной деятельности — ведомство хочет закрепить в постановлении правительства обязанность разрешительных госорганов называть ответственных за работу с жалобами на отказы и нарушения. Также госорганы должны будут вносить в единый реестр учета лицензий сведения о выданных разрешительных документах, их статусе, заявлениях и отказах. По данным Минэкономики, с начала 2024 года в рамках досудебного обжалования было подано около 3,7 тыс. жалоб, из которых 11% удовлетворены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект постановления правительства о правке положения о ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ТОР КНД).

В него вводится обязанность разрешительных органов определять ответственного руководителя или его заместителя за работу по рассмотрению жалоб заявителей при досудебном обжаловании отказов и нарушений при выдаче разрешений, а также лиц, непосредственно отвечающих за работу с жалобами.

Правила же ведения реестра разрешений дополняются нормами, обязывающими чиновников вносить и актуализировать сведения, включая в том числе данные обо всех заявлениях и отказах в предоставлении таких документов.

В августе 2024 года Михаил Мишустин подписал распоряжение о списке из 202 видов разрешений, отказ в выдаче которых может быть обжалован в досудебном порядке через «Госуслуги». В перечень вошли наиболее востребованные разрешительные документы, для остальных досудебное обжалование станет обязательным с 1 января 2028 года (см. “Ъ” от 22 августа). Закон о досудебном обжаловании решений и действий разрешительных органов был подписан в декабре 2023 года, до этого процедура использовалась в экспериментальном режиме. Изначально она была запущена 1 июля 2021 года в двух целях: как источник обратной связи и информации о проблемах граждан и бизнеса — и как способ сократить число затратных по времени судов.

«В прошлом году через портал "Госуслуги" мы получили менее 500 обращений. В 2024 году мы добавили новые сценарии, которые заявитель может обжаловать через портал. Также поработали над улучшением самого сервиса, сделали его удобнее. Количество обращений кратно увеличилось. Для нас это важный результат: обращения и жалобы — тот массив данных, который ляжет в основу дальнейшего совершенствования разрешительной деятельности. Уже сейчас на основе этих данных за 1,5 года внесены четыре поправки в нормативно-правовые акты, в том числе в один закон, издано 33 разъяснения (в том числе 8 общедоступных), осуществлено 33 технических доработки сервисов. Эта работа будет продолжена, и поправки в постановление о ГИС ТОР КНД — ее часть. В каждом разрешительном органе должно появиться конкретное должностное лицо, которое будет отвечать за координацию рассмотрения жалоб и за обеспечение соответствующих работ»,— рассказали “Ъ” в секретариате курирующего тему вице-премьера и руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

По данным Минэкономики, с начала 2024 года в рамках досудебного обжалования было подано 3683 жалобы, удовлетворено около 11% (394).

Согласно презентации замглавы аппарата правительства Сергея Вельмяйкина, представленной в среду на профильном круглом столе в Общественной палате, средний срок рассмотрения жалобы составляет 8,6 дня при нормативных 15. Предприниматели же рассчитывают на новые доработки механизма — например, для предотвращения необоснованных отказов в выдаче лицензий по формальным основаниям с общими формулировками.

Венера Петрова