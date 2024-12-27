Срок, которого не бывало

В уходящем году был вынесен самый суровый приговор женщине в истории современной России. 25 января 2024 года за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) и несколько десятков человек пострадали, военный суд назначил 26-летней Дарье Треповой 27 лет (даже ростовские амазонки, совершившие серию убийств, получили 24–25 лет) колонии общего режима. Террористка принесла на встречу патриотического движения «Кибер Фронт Z», проходившую 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга, статуэтку с взрывным устройством и вручила ее Владлену Татарскому. На суде Дарья Трепова призналась, что выполняла задания, поступавшие ей с Украины.