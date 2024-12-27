Деловой конфликт с оружием

Конфликт, связанный с правами на доли в ООО «Вайлдберриз», достиг кульминации 18 ноября 2024 года. В Москве в Романовом переулке произошла кровавая бойня в офисе компании. Группа вооруженных людей попыталась взять помещения штурмом, в результате два человека были убиты, еще с десяток ранены. Следственный комитет России квалифицировал происшедшее как убийство общеопасным способом, покушение на него, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, самоуправство и проч. Под арест было отправлено около 30 человек, представляющих как нападавших, так и защитников «Вайлдберриз». Нападение, полагает следствие, было связано с имущественным спором вокруг компании. Владелец одной доли Владислав Бакальчук также был задержан после происшедшего, но его к уголовной ответственности привлекать не стали. Целый ряд фигурантов, которым грозят сроки вплоть до пожизненного, написали заявления с просьбой отправить их на СВО, однако ход им пока не дали.