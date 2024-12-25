Филиппины не могут расстаться с комплексами

Китай в среду призвал власти Филиппин убрать со своей территории американские ракетные комплексы средней дальности Typhon, предупредив, что их развертывание в регионе чревато конфронтацией. США завезли эти новые системы на Филиппины еще весной в рамках учений, но и после их окончания не стали вывозить, несмотря на критику со стороны КНР. На днях же Филиппины, находящиеся с Китаем в напряженных отношениях из-за территориальных споров, объявили о намерении приобрести у США комплексы Typhon для собственных нужд. Пекин назвал планы Манилы «провокационными и опасными». Дестабилизирующим считают появление новых американских ракетных комплексов в Азии и власти РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россия и Китай считают дестабилизирующим фактором размещение на постоянной основе американских ракет средней дальности Typhon (на фото) в Индо-Тихоокеанском регионе

Фото: US Army Россия и Китай считают дестабилизирующим фактором размещение на постоянной основе американских ракет средней дальности Typhon (на фото) в Индо-Тихоокеанском регионе

Фото: US Army

С обращением к филиппинским властям в среду выступило посольство КНР в Маниле. «Позиция Китая в отношении развертывания США ракетной системы средней дальности на Филиппинах последовательна и ясна: наша часть мира нуждается в мире и процветании, а не в ракетах и конфронтации. Мы еще раз напоминаем Филиппинам о необходимости прислушаться к призыву региональных стран и их народов и незамедлительно вывести ракетную систему Typhon, как они публично обещали, и прекратить дальнейшее движение по ложному пути»,— говорится в заявлении китайской дипмиссии.

В понедельник командующий филиппинской армией генерал-лейтенант Рой Галидо объявил на пресс-конференции, что власти страны заинтересованы в приобретении у США комплексов Typhon.

«Есть соответствующие планы, ведутся переговоры. Мы видим их (американских комплексов.— “Ъ”) практичность и адаптируемость. Армии было поручено разработать планы по внесению своего вклада в Концепцию комплексной обороны архипелага, включая защиту исключительной экономической зоны страны протяженностью 200 морских миль. Одним из наших вкладов могла бы стать возможность задействовать такого типа платформы (наземного базирования средней дальности.— “Ъ”)»,— заявил он. Рой Галидо не уточнил, сколько комплексов Typhon Филиппины хотели бы приобрести у США. В то же время он отметил, что в оборонном бюджете страны на 2025 год средства на их покупку еще не предусмотрены и до финализации сделки еще далеко.

Между тем несколько пусковых установок Typhon (вероятно, одна батарея, в которую входят четыре ПУ, а также передвижной командный пункт, транспортно-заряжающая машина и машина обеспечения боевого дежурства) уже находятся на филиппинском острове Лусон. Тихоокеанское командование армии США завезло их туда еще весной для задействования в ежегодных американо-филиппинских учениях Salaknib-24 (см. “Ъ” от 17 апреля). Предполагалось, что комплексы будут вывезены обратно на территорию США по окончании маневров (или же будут перевезены на территорию Японии, также для учений; см. “Ъ” от 10 сентября), однако в итоге они там так и остались.

Власти Китая, с которым как США, так и Филиппины находятся в напряженных отношениях, неоднократно критиковали Вашингтон и Манилу за это, отмечая, что появление в регионе новых ракетных систем дестабилизирует его.

Осуждали эти действия и российские власти. Так, 18 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что «действия США на Филиппинах, которым Вашингтон отводит роль форпоста для базирования своих сил, вызывают озабоченность».

В последнее время филиппинские власти на фоне обострения территориальных споров с Китаем по поводу принадлежности группы островов и морских пространств в Южно-Китайском море действительно заметно активизировали военно-техническое сотрудничество с США и Японией. В прошлом году Вашингтон заключил с Манилой соглашение, предусматривающее размещение на территории страны американского воинского контингента. По словам Валерия Герасимова, «перемещение в апреле на остров Лусон мобильного ракетного комплекса Typhon стало очередным шагом в реализации этих договоренностей». «Все это повышает накал напряженности в регионе. Внимательно отслеживаем такие действия и будем совместно с партнерами принимать ответные меры»,— заявил он (цитаты по ТАСС).

Mid-Range Capability Typhon — это первое наземное ударное средство средней дальности у армии США после окончания холодной войны и расторжения в 2019 году российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Его пусковая установка представляет, по сути, сухопутный вариант корабельной вертикальной пусковой установки Mk41. Контракт с Lockheed Martin на производство этих комплексов Пентагон подписал в ноябре 2020 года, чуть больше чем через год после того, как развалился ДРСМД, запрещавший создавать подобные системы. Typhon способен запускать крылатые ракеты Tomahawk (дальность до 1,8 тыс. км) и многоцелевые ракеты Standard SM-6 (дальность до 500 км в нынешней версии, однако в перспективных, как ожидается, будет больше). Предполагается, что в будущем батареи Typhon войдут в состав дивизиона стратегических огневых средств новых американских многосферных оперативных групп (Multi Domain Task Force, MDTF). Туда же войдут батареи реактивных систем залпового огня повышенной мобильности (HIMARS) с ракетами PrSM (с дальностью более 500 км) и гиперзвуковыми ракетами Dark Eagle (он же Long Range Hypersonic Weapon, LRHW, c заявленной дальностью более 2775 км).

Российские власти о перспективе покупки филиппинцами ракетных комплексов Typhon у США пока не высказались. Зато на новости из Манилы сразу отреагировали в Пекине. «Филиппины, размещая у себя это стратегическое наступательное оружие, позволяют внерегиональной державе разжигать напряженность и антагонизм в нашем регионе, провоцировать геополитическую конфронтацию и гонку вооружений,— заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.— Этот шаг провокационен и опасен, это крайне безответственное решение по отношению к собственному народу и народам всех стран Юго-Восточной Азии, к истории и к региональной безопасности».

На это, в свою очередь, откликнулся министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро. «Любое развертывание и закупка активов, связанных с безопасностью и обороной Филиппин, относятся к их суверенной прерогативе и не подлежат иностранному вето»,— заявил он во вторник. На призыв китайского посольства вывезти американские ракетные комплексы в Маниле пока не отреагировали.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автор Telegram-канала «Ядерный буревестник» Александр Ермаков в беседе с “Ъ” усомнился, что филиппинская армия сможет действительно приобрести Typhon, по крайней мере в ближайшее время. «Хотя американцы не до конца довольны этим комплексом, сейчас подобных систем у них слишком мало, чтобы разбрасываться. Да и сами ракеты Tomahawk американцы продают пока только ближайшим союзникам. Недавно австралийцы стали всего второй страной, получившей их (после англичан.— “Ъ”). Так что филиппинцы получат их в лучшем случае через несколько лет»,— предположил он в беседе с “Ъ”.

«Вероятно, это заявление (о намерении приобрести Typhon.— “Ъ”) — часть риторики филиппинских властей и военных, которой они решают ряд своих внутренне- и внешнеполитических задач. На внутренней арене они стараются создать впечатление, что размещение американских ракетных комплексов в первую очередь выгодно Филиппинам и что эти системы так хороши, что их надо купить самим. На внешней же это может быть попыткой в своих отношениях с Пекином немного сгладить углы — параллельно резкой риторике, что это вообще не дело китайцев, что филиппинцы у себя размещают,— так как если ракетные комплексы филиппинские, а не американские и нужны для обеспечения безопасности Филиппин, то что переживать Китаю, он же не планирует нападать на Филиппины»,— объяснил логику Манилы эксперт. В то же время он добавил, что китайцы все равно будут воспринимать ракеты как часть американского усиления в регионе, имеющего открытую и острую антикитайскую направленность.

Елена Черненко