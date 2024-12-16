Подводным лодкам дали задний ход

Индия приостановила международный тендер на постройку на ее верфях шести подлодок для ВМС страны. Объявление победителя тендера отложено на неопределенный срок из-за жалоб индийских подрядчиков на то, что немецкие и испанские участники не соблюдают условия предоставления технологий строительства субмарин. Срыв «исторической сделки» по подлодкам стал первым серьезным ударом по планам правительства Нарендры Моди получать новейшие вооружения в ходе реализации программы Make in India. Неудача западных конкурентов может придать новый импульс российско-индийскому сотрудничеству в области модернизации индийских ВМС, учитывая готовность Москвы выполнять ключевое требование Дели о передаче технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Niharika Kulkarni / Reuters Фото: Niharika Kulkarni / Reuters

О неожиданном решении Министерства обороны Индии приостановить объявление победителя международного тендера на постройку на верфях страны шести дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) для индийских ВМС сообщили агентство Bloomberg и издание The Economic Times со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Согласно утечкам, причиной остановки тендера на контракт стоимостью 430 млрд рупий (более $6 млрд) стали жалобы индийских подрядчиков на несоблюдение участниками тендера его условий. Это проявилось в ходе состоявшихся в июне этого года морских испытаний ключевых технологий строительства субмарин.

В связи с этим, как сообщает The Economic Times, Минобороны Индии уже сформировало специальный комитет для изучения жалоб на участвующие в тендере немецкий промышленный концерн ThyssenKrupp Marine Systems, сотрудничающий с индийской судоверфью Mazagon Dock Shipbuilders Limited, и их соперника — испанскую компанию Navantia.

«Задержка с объявлением победителя в тендере стала серьезным ударом для программы правительства Индии по модернизации национальных ВМС на фоне растущего усиления военно-морских сил Китая»,— отмечает Thе Economic Times.

Ранее это же издание сообщало, что к победе в тендере якобы близок немецкий концерн ThyssenKrupp Marine Systems.

Как долго будет проходить расследование и продолжится ли после этого тендер, остается неясно. По информации агентства Bloomberg, возобновление тендера возможно не раньше чем через год, что вынуждает индийское военное командование спешно корректировать свои планы по срокам включения шести ДЭПЛ в состав ВМС страны.

В июле 2021 года Индия объявила тендер на постройку на своих верфях шести дизель-электрических подлодок. Предполагалось, что они будут вооружены крылатыми ракетами и торпедами и оснащены воздухонезависимой энергетической установкой, которая позволяет субмарине такого класса оставаться под водой без всплытия на поверхность до 20 суток.

Предполагалось, что проект, получивший название Project 75 India, должен быть реализован на индийской территории в рамках национальной программы Make in India («Делай в Индии») и на условиях передачи индийской стороне технологий строительства. Объявляя тендер, в Дели исходили из того, что проект будет направлен на развитие Индии как центра производства вооружений для национальной обороны, а также на экспорт.

Изначально в тендере участвовали компании из Южной Кореи, Германии и Испании, однако после выхода из проекта южнокорейской Daewoo борьбу за контракт продолжили ThyssenKrupp Marine Systems и Navantia.

Битва западных конкурентов вступила в решающую фазу в конце октября этого года, когда визиты в Индию один за другим нанесли канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Испании Педро Санчес. Среди прочего они посетили верфи страны.

Весьма символично, что для встречи с канцлером Шольцем, который прибыл в Индию с министром обороны Борисом Писториусом, премьер-министр Моди на один день сократил пребывание на саммите БРИКС в Казани. Переговоры лидеров Индии и Германии прошли в рамках межправительственных консультаций, на которых одним из главных направлений сотрудничества были названы военно-технические связи.

Тогда же появились утечки, что победитель тендера будет объявлен в ближайшее время и этим победителем станет германский концерн ThyssenKrupp Marine Systems. Однако легкой победы «германского оружия» в битве за индийский рынок не получилось.

Как заявил “Ъ” старший научный сотрудник индийского исследовательского центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан, «задержка с проектом строительства подводных лодок для ВМС Индии совместно с западными партнерами становится серьезным препятствием для амбициозных планов Дели по модернизации своих вооруженных сил в рамках национальной программы Make in India». По словам эксперта, политика индийских властей требует, чтобы иностранные производители сотрудничали с местными фирмами и предоставляли им технологии для производства военной техники на территории страны. Такая политика направлена на снижение зависимости от импорта вооружений, учитывая, что на данный момент Индия является крупнейшим в мире импортером оружия.

«Судя по всему, возникшие возражения индийской стороны по поводу проведенных участниками тендера ходовых испытаний критически важных технологий для подводных лодок отодвинут реализацию проекта на несколько месяцев, если не лет, поскольку каждое возражение должно быть рассмотрено и проанализировано отдельно в ходе внутриведомственного расследования Минобороны Индии»,— отметил господин Унникришнан.

В свою очередь, по мнению независимого индийского эксперта Виная Шукла, проблемы западных компаний на финальной стадии трехлетнего тендера на строительство шести субмарин показали, что «имеющая критически важное значение для индийской стороны передача оружейных технологий остается узким местом в сотрудничестве с западными партнерами, которые не спешат делиться своими разработками».

Схожее мнение высказал в разговоре с “Ъ” российский эксперт, капитан первого ранга, инженер-кораблестроитель Василий Фатигаров. «Формулировки по поводу "несоблюдения конкурентами условий морских испытаний ключевых технологий строительства субмарин" на самом деле могут означать, что западные компании до последнего момента пытались ограничить индийское участие в строительстве подлодок предоставлением производственных площадей и рабочей силы на национальных верфях, при этом в минимальной степени открывая сами секреты строительства. Однако такой сценарий не мог устроить спохватившегося индийского заказчика, что, судя по всему, и стало реальной причиной приостановки тендера»,— считает господин Фатигаров.

По мнению эксперта, осечка западных конкурентов «может придать новый импульс российско-индийскому сотрудничеству в области модернизации индийских ВМС, учитывая его давние наработки и готовность Москвы выполнять ключевое требование Дели о передаче производственных технологий по всем позициям». «Российская сторона всегда продавала Индии именно полный цикл строительства, включающий погружение партнера во всю технологическую глубину и подготовку специалистов, и это традиционно оставалось ее конкурентным преимуществом. Запад же, судя по истории с тендером на постройку подлодок, к такому сотрудничеству пока не готов»,— считает Василий Фатигаров.

Сергей Строкань