Канада еще себя докажет

На открывающемся в среду в Оттаве молодежном (для игроков в возрасте до 20 лет) чемпионате мира по хоккею его хозяева постараются реабилитироваться за конфуз годичной давности: на предыдущем первенстве, вместо того чтобы по привычке бороться за золото, канадцы сошли уже в четвертьфинале. А конкурировать с ними в отсутствие все еще отстраненной от международных турниров сборной России будет все тот же узенький круг сборных — американская, шведская, финская и, может быть, чешская со словацкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард Гэвин Маккенна (на переднем плане), которому лишь неделю назад исполнилось 17 лет, будет одним из лидеров сборной Канады на молодежном (до 20 лет) чемпионате мира

Фото: Leila Devlin / Getty Images Форвард Гэвин Маккенна (на переднем плане), которому лишь неделю назад исполнилось 17 лет, будет одним из лидеров сборной Канады на молодежном (до 20 лет) чемпионате мира

Фото: Leila Devlin / Getty Images

Молодежный чемпионат мира для стран, в нем участвующих,— безусловно, главный новогодний спортивный аттракцион, которого Россию лишили в 2022 году, на сей раз интригует прежде всего канадской историей. Сборная Канады — на всех уровнях хоккейный флагман, но на уровне молодежном это флагманство в последнее время было еще заметнее, чем на взрослом.

Начиная с 2020 года на четырех подряд первенствах канадцы не пропускали финалов, на трех взяли золото. Но вот на чемпионате предыдущем, который принимал шведский Гётеборг, серия внезапно оборвалась.

Фаворитов в четвертьфинале вышибли смотревшиеся невзрачными на их фоне чехи, и для Канады это был настоящий шок, повод с еще большим, чем обычно, нетерпением ждать следующего турнира, доставшегося ее столице.

Увидит она немножко иную, нежели прошлые варианты, канадскую сборную — в том смысле, что в ее составе, в отличие от составов предшественниц, нет слишком явно выделяющихся среди прочих персонажей. Такими прежде были Коннор Бедард и Маклин Селебрини, уже успевшие превратиться в лидеров клубов НХЛ «Чикаго Блэкхокс» и «Сан-Хосе Шаркс».

Североамериканские медиаресурсы — ESPN, TSN — настойчиво рекомендуют пристально следить за форвардом Гэвином Маккенной, которого представляют основным кандидатом на роль первого номера драфта. Но речь идет о драфте даже не ближайшем, будущим летом, а том, что состоится аж в 2026 году. А пока Маккенна, которому 17 исполнилось 20 декабря, кажется, чересчур молод, чтобы конвертировать свои способности в грандиозные достижения в битве с парнями на пару лет старше.

Но в остальном все у Канады в полном порядке, как и раньше. У нее десяток игроков, уже выбранных в первом раунде драфтов, включая имеющих некоторый опыт выступлений в НХЛ за «Колорадо Эвеланш» и «Филадельфия Флайерс» Калума Ричи и Джетта Лучанко. А защитнику Мэттью Шеферу, нападающему Портеру Мартоуну и голкиперу Джеку Иванковичу Центральное скаутское бюро прогнозирует такую же приятную судьбу на драфте 2025 года. В общем, все, что нужно для мести.

Из соперников прежде всего обращают на себя внимание, понятно, американцы. Они в этом десятилетии взяли титул оба раза, когда мимо него пролетели канадцы,— в 2021 и 2024 годах.

И у них те же по большому счету козыри — ровный состав с целой группой хоккеистов, которым вот-вот дадут шанс закрепиться в НХЛ, вроде вратаря Трея Огастина, защитника Зеева Байума, форвардов Райана Леонарда и Гейба Перро, легко склеивающиеся из разноплановых игроков спецбригады под большинство и меньшинство, сыгранность. И в случае со сборной США невероятно непросто разглядеть, где же у нее тонко, где может, если что, порваться.

Финская, которая попала в одну группу с канадцами и американцами, и шведская, очутившаяся в другой пятерке, команды у экспертов котируются пониже, но совсем чуть-чуть. Они тоже обладают неплохой глубиной состава, правда, с определенным перекосом в сторону обороны.

И наконец, в категорию «темных лошадок», о которых не стоит ни в коем случае забывать, угодили обидчики канадцев чехи и словаки, которые на предварительном этапе будут противостоять шведам и вместе с ними, несомненно, проберутся в четвертьфинал: при существующей формуле и без сборной России никому из грандов его, по сути, никак не пропустить. У них с глубиной похуже, но набор уже эффективных в серьезных лигах — скажем, в фарм-клубах НХЛ — и матерых по меркам молодежных первенств хоккеистов весьма неплох, а ключевые фигуры в атаке — чех Эдуард Шале и словак Далибор Дворский — ничуть не менее ярки, нежели канадские и американские.

Алексей Доспехов