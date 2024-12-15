Сборная России откатала победу

Сборная России стала первой на традиционном международном турнире Кубок Первого канала. В своем заключительном матче она переиграла команду Казахстана со счетом 3:1. С учетом побед над легионерами из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и белорусами россияне показали максимальный результат, но далеко не лучший по качеству хоккей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Капитан сборной России Александр Никишин получил Кубок Первого канала из рук легенды советского хоккея Бориса Михайлова

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Капитан сборной России Александр Никишин получил Кубок Первого канала из рук легенды советского хоккея Бориса Михайлова

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В третий раз подряд, с тех пор как Кубок Первого канала проходит в условиях международной изоляции отечественного хоккея, обладатель трофея определился, по сути, в российско-белорусском противостоянии. Хотя на этот раз даже фактически при полном отсутствии пространства для маневра организаторам удалось не только разнообразить, но и усилить состав участников, подключив к турниру так называемую сборную мира КХЛ. Причем по именам подобралась весьма крепкая команда, а возглавил ее вообще легендарный канадский тренер Майк Кинен. Другое дело, что по объективным причинам она оказалась не готова к стартовой встрече с хозяевами, так как успела провести всего одну тренировку и проиграла с листа 1:4. К тому же некоторые легионеры, видимо, с непривычки подумали, что Кубок Первого канала можно откатать в лайтовом режиме Матча звезд.

Вот белорусы доставили сборной России массу хлопот. Притом что по ходу второго периода она повела 2:0, подопечные Дмитрия Квартальнова за какие-то 68 секунд перевернули ситуацию и забросили три шайбы. Да и в течение всей встречи было немало отрезков, когда по игре они превосходили команду Романа Ротенберга, которая с трудом сравняла счет в большинстве и отстояла ничью под мощным давлением противника в концовке основного времени. В скоротечном овертайме все решил класс Евгения Кузнецова, и россияне взяли верх 4:3, но победа получилась очень скользкой. Тот же Кузнецов, несмотря на статус главной звезды КХЛ в нынешнем сезоне, на Кубке Первого канала почти ничем не выделялся, а действиями его по замыслу ударного звена с Василием Глотовым и Сергеем Плотниковым остался недоволен даже тренерский штаб. Неслучайно изменения в эту тройку пришлось вносить еще в матче с Белоруссией, а в итоге от нее в таком виде и вовсе отказались.

Едва ли не лучшим оказалось сочетание Михаила Григоренко, Марата Хайруллина и Григория Кузьмина из петербургского СКА, которое, как ни странно, не использовалось в клубе и было сформировано в сборной. Оно действительно делало разницу, но распалось после того, как дебютант национальной команды Кузьмин попал с белорусами под жесткий силовой прием и досрочно завершил турнир из-за травмы. Кроме того, в каждом матче забивала тройка Ильи Сафонова с Виталием Абрамовым и Максимом Соркиным, ставшая единственной, которая отыграла Кубок Первого канала от звонка до звонка.

У сборной России возникли трудности и в заключительной встрече с казахстанцами, а ведь они выставили самый слабый состав из всех участников. КХЛ в нем представляли лишь трое, остальные были из клубов, выступающих во Всероссийской хоккейной лиге и национальном чемпионате. Андрей Буяльский первым же броском пробил российского вратаря Илью Набокова. Правда, бросил нападающий, конечно, идеально. Хозяева отличились в большинстве усилиями Соркина, а во втором периоде блеснул мастерством Кузнецов, отдавший Глотову пас уже на пустые ворота. Голевых моментов у россиян было куда больше, но голкипер Андрей Шутов держал сборную Казахстана в деле до финальной сирены. При этом и Набоков периодически выручал, а когда соперник под конец третьего периода выпустил шестого полевого игрока, команда Ротенберга вполне могла нарваться на неприятности.

Тем более что защитник Александр Елесин в одном из эпизодов заслуживал удаления, но судьи не обратили внимания на то, как в сутолоке он прижал шайбу рукой.

Окончательно отлегло, только когда Сафонов поразил пустой створ.

Сборная России победила 3:1 и уже независимо от последнего матча белорусов с легионерами КХЛ гарантировала себе первое место. Вместе с тем хоккей в ее исполнении произвел, что называется, неоднозначное впечатление. В принципе есть вопросы и к организаторам. Все-таки для интриги наверняка было бы гораздо лучше, если бы, например, игрой со сборной мира россияне не открывали, а заканчивали Кубок Первого канала.

Александр Ильин