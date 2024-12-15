Сборная России откатала победу
Кубок Первого канала достался хозяевам турнира
Сборная России стала первой на традиционном международном турнире Кубок Первого канала. В своем заключительном матче она переиграла команду Казахстана со счетом 3:1. С учетом побед над легионерами из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и белорусами россияне показали максимальный результат, но далеко не лучший по качеству хоккей.
Капитан сборной России Александр Никишин получил Кубок Первого канала из рук легенды советского хоккея Бориса Михайлова
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
В третий раз подряд, с тех пор как Кубок Первого канала проходит в условиях международной изоляции отечественного хоккея, обладатель трофея определился, по сути, в российско-белорусском противостоянии. Хотя на этот раз даже фактически при полном отсутствии пространства для маневра организаторам удалось не только разнообразить, но и усилить состав участников, подключив к турниру так называемую сборную мира КХЛ. Причем по именам подобралась весьма крепкая команда, а возглавил ее вообще легендарный канадский тренер Майк Кинен. Другое дело, что по объективным причинам она оказалась не готова к стартовой встрече с хозяевами, так как успела провести всего одну тренировку и проиграла с листа 1:4. К тому же некоторые легионеры, видимо, с непривычки подумали, что Кубок Первого канала можно откатать в лайтовом режиме Матча звезд.
Вот белорусы доставили сборной России массу хлопот. Притом что по ходу второго периода она повела 2:0, подопечные Дмитрия Квартальнова за какие-то 68 секунд перевернули ситуацию и забросили три шайбы. Да и в течение всей встречи было немало отрезков, когда по игре они превосходили команду Романа Ротенберга, которая с трудом сравняла счет в большинстве и отстояла ничью под мощным давлением противника в концовке основного времени. В скоротечном овертайме все решил класс Евгения Кузнецова, и россияне взяли верх 4:3, но победа получилась очень скользкой. Тот же Кузнецов, несмотря на статус главной звезды КХЛ в нынешнем сезоне, на Кубке Первого канала почти ничем не выделялся, а действиями его по замыслу ударного звена с Василием Глотовым и Сергеем Плотниковым остался недоволен даже тренерский штаб. Неслучайно изменения в эту тройку пришлось вносить еще в матче с Белоруссией, а в итоге от нее в таком виде и вовсе отказались.
Едва ли не лучшим оказалось сочетание Михаила Григоренко, Марата Хайруллина и Григория Кузьмина из петербургского СКА, которое, как ни странно, не использовалось в клубе и было сформировано в сборной. Оно действительно делало разницу, но распалось после того, как дебютант национальной команды Кузьмин попал с белорусами под жесткий силовой прием и досрочно завершил турнир из-за травмы. Кроме того, в каждом матче забивала тройка Ильи Сафонова с Виталием Абрамовым и Максимом Соркиным, ставшая единственной, которая отыграла Кубок Первого канала от звонка до звонка.
У сборной России возникли трудности и в заключительной встрече с казахстанцами, а ведь они выставили самый слабый состав из всех участников. КХЛ в нем представляли лишь трое, остальные были из клубов, выступающих во Всероссийской хоккейной лиге и национальном чемпионате. Андрей Буяльский первым же броском пробил российского вратаря Илью Набокова. Правда, бросил нападающий, конечно, идеально. Хозяева отличились в большинстве усилиями Соркина, а во втором периоде блеснул мастерством Кузнецов, отдавший Глотову пас уже на пустые ворота. Голевых моментов у россиян было куда больше, но голкипер Андрей Шутов держал сборную Казахстана в деле до финальной сирены. При этом и Набоков периодически выручал, а когда соперник под конец третьего периода выпустил шестого полевого игрока, команда Ротенберга вполне могла нарваться на неприятности.
Тем более что защитник Александр Елесин в одном из эпизодов заслуживал удаления, но судьи не обратили внимания на то, как в сутолоке он прижал шайбу рукой.
Окончательно отлегло, только когда Сафонов поразил пустой створ.
Сборная России победила 3:1 и уже независимо от последнего матча белорусов с легионерами КХЛ гарантировала себе первое место. Вместе с тем хоккей в ее исполнении произвел, что называется, неоднозначное впечатление. В принципе есть вопросы и к организаторам. Все-таки для интриги наверняка было бы гораздо лучше, если бы, например, игрой со сборной мира россияне не открывали, а заканчивали Кубок Первого канала.