ЦБ подготовит платформу для определения подозрительных финансовых операций

Центральный банк совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу для передачи данных о подозрительных операциях физлиц. Об этом РБК сообщил глава службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Механизм будет направлен на блокировку активности клиентов-дропперов, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания средств или переводов теневому или нелегальному бизнесу: онлайн-казино, криптообменникам или пиратским сайтам.

«Такая система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов. Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы»,— сказал господин Шабля. Он отметил, что новая система не будет копировать платформу «Знай своего клиента», которая используется для отслеживания сомнительных операций юрлиц и ИП.

Ранее ЦБ сообщил, что с февраля 2025 года банки также будут замораживать переводы цифрового рубля, если заподозрят мошенничество. Введение цифрового рубля в оборот должно начаться с 1 июля следующего года. Глава Банка России Эльвира Набиуллина пригрозила штрафами кредитным организациям, которые вовремя не предоставят клиентам доступ операциям с ним.

Подробнее — в материале «Ъ».