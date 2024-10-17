Третья форма денег

За четыре года с момента первой презентации идеи его внедрения сам цифровой рубль претерпел значительные изменения. Теперь он практически неотличим от обычного безналичного рубля, за исключением того, что храниться он будет в Банке России, а расплачиваться им можно в обход коммерческих банков.

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С 1 сентября этого года стартовал второй этап пилотирования цифрового рубля, в рамках которого существенно расширилось количество физических и юридических лиц, участвующих в эксперименте, по сравнению с первым этапом, стартовавшим в августе прошлого года. На новом этапе количество физлиц выросло с 600 до 9 тыс. человек, а юрлиц — с 22 до 1,2 тыс., были добавлены новые операции — переводы между юрлицами и оплата по динамическому QR-коду. Любопытно, что ранее ЦБ анонсировал увеличение и банков—участников пилота — к 12, начавшим первый этап и дожившим до второго, должны были присоединиться еще 19 кредитных организаций. Потом были разговоры о том, что во втором этапе примут участие 20 банков, среди которых должны были появиться Сбербанк и Т-Банк, но в пилоте так и осталось 12 первопроходцев.

В пилотном проекте цифрового рубля участвуют Альфа-банк, банк ДОМ.РФ, Ингосстрах-банк, ВТБ, ГПБ, «Ак Барс», МТС-банк, ПСБ, Совкомбанк, банк «Синара», Росбанк и ТКБ. У участвовавшего в первом этапе пилота Киви-банка в феврале этого года Банк России отозвал лицензию.

Впрочем, это не первый случай, когда на пути к созданию цифрового рубля планы корректировались. Консультативный доклад о цифровом рубле Банк России опубликовал в октябре 2020 года. В нем предлагались четыре разные модели, по которым мог строиться и развиваться цифровой рубль, на консультации ушло полгода, и в апреле 2021 года Банк России представил концепцию цифрового рубля, в основу которой ожидаемо легла модель, в которой все кошельки и граждан, и компаний открываются и ведутся непосредственно в ЦБ, а банки становятся обычными посредниками. При этом цифровой рубль был объявлен третьей формой российской валюты, которая будет содержать в себе все плюсы наличных и безналичных денег. То есть каждый цифровой рубль можно будет отследить и расплачиваться можно будет при отсутствии интернета (как с наличными), а также не нужно будет носить с собой пачку денег, и операции можно будет проводить удаленно и почти мгновенно (как безналичные). Преимущество цифрового рубля перед первыми двумя формами денег, по задумке авторов концепции, заключается в том, что деньги можно будет «окрашивать», то есть задать определенную цель, на которую можно будет использовать выделенные средства, и на другую цель их нельзя будет использовать. Второе значительное преимущество — использование цифрового рубля офлайн, что недоступно для безналичных рублей.

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У этой концепции на начальном этапе обнаружились существенные минусы, которых нет у безналичных рублей: их нельзя получить в кредит и положить на депозит. Это минусы не только для граждан и физлиц, но и для банков. Для тех, кто будет цифровыми рублями пользоваться, эти неудобства компенсируются надежностью, поскольку банкротство ЦБ с последующей потерей денег на счете представляется маловероятным. Для банков все хуже. Мало того что им оставляют только расчетные функции, на рынке появляется еще одна форма игроков, которые будут с ними конкурировать,— небанковские поставщики платежных услуг (НППУ), закон о которых недавно был принят в первом чтении. При этом регулирование для НППУ мягче, а значит, расходы у них будут ниже, чем у банков, и те смогут предлагать свои услуги дешевле.

Дальше начались те самые изменения концепции, о которых говорилось выше,— кошельки были заменены счетами. Для того чтобы цифровые рубли выполняли все функции, которые для них придумали, в случае с кошельками пришлось бы с нуля разрабатывать для них новое регулирование и правила бухгалтерского учета. Ведь то, как сейчас функционируют цифровые кошельки, не соответствует третьей форме денег — их функционал существенно ограничен как по суммам, так и по операциям. Поэтому было решено не изобретать велосипед, а применить к цифровым рублям все те принципы, которые действуют для безналичных рублей. Это изменение было подано под благовидным предлогом, что электронные кошельки ассоциируются с онлайн-казино и незаконными операциями.

Далее власти перестали говорить об «окрашивании» цифровых рублей и офлайн-операциях с ними. То есть как бы не отвергается сама возможность подобных операций для цифрового рубля, но и в ближайших планах не стоит. Впрочем, это не является большой проблемой, поскольку с «окрашиванием» прекрасно справляются сертификаты НСПК, которые уже испробованы на товарах для реабилитации больных. А платежи офлайн еще в прошлом веке умели проводить карты с чипами, на которых резервировалась предавторизованная сумма.

Таким образом, получается, что основное отличие цифрового рубля от безналичного заключается в том, что он хранится на счете в Банке России, а операции с ним можно проводить в обход банков с помощью НППУ.

В таких условиях может возникнуть вопрос: кто станет пользоваться валютой, которую нельзя положить на депозит под проценты и которой не дают кредиты? Но этот вопрос решается очень просто — по принципу, изложенному управдомом из фильма «Бриллиантовая рука» в исполнении Нонны Мордюковой: «А если не будут брать — отключим газ». По крайней мере, в конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин и Центробанк в 2024 году протестируют использование цифрового рубля для ряда бюджетных расходов, а казначейство уже получило соответствующее поручение. Министр также отмечал, что цифровой рубль — стопроцентно надежный и абсолютно прозрачный инструмент, но идею перевода бюджетников на зарплаты в такой валюте еще предстоит детально изучить.

Песчаный доллар и другие цифровые валюты В 2024 году проекты центральных банков по цифровым валютам (CBDC) можно условно разделить на две категории: «ветераны», такие как цифровой юань и песчаный доллар, и «успешные новички», среди которых выделяются проекты Гонконга и Казахстана. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов

Фото: Из личного архива Виктора Достова Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов

Фото: Из личного архива Виктора Достова Китайский цифровой юань (e-CNY) остается в авангарде разработок CBDC. Начавшийся еще в 2019 году, этот проект уже превратился в масштабное пилотирование. К 2024 году объем трансакций с использованием e-CNY достиг впечатляющих $986 млрд. Цифровой юань широко используется в таких ключевых сферах, как туризм, здравоохранение и образование, что делает его одним из крупнейших проектов цифровых валют в мире. Китай продолжает расширять внедрение своей валюты, охватывая все большее число секторов экономики и регионов. На другом конце спектра находится песчаный доллар (Sand Dollar), названный в честь местной раковины Багамских островов. Запущенный в 2020 году, он стал первой официальной цифровой валютой центрального банка в мире. Основная цель — улучшение доступа к финансовым услугам, особенно для жителей удаленных островов архипелага. Благодаря этому новшеству ежедневные трансакции на Багамах стали более доступными, а расходы на наличные расчеты уменьшились, что способствует повышению экономической стабильности. Центральный банк Багамских островов активно развивает интеграцию Sand Dollar в существующие платежные системы. Не столь оптимистична ситуация в Нигерии с проектом е-Найра, запущенным в 2021 году. Вопреки ожиданиям, проект столкнулся с серьезными трудностями. Хотя основное внимание было уделено финансовой инклюзии и созданию доступной платежной системы для отдаленных регионов, излишне агрессивное продвижение безналичных расчетов вызвало недовольство среди населения. Массовые протесты против е-Найры привели к тому, что ее распространение резко замедлилось и проект утратил прежний импульс. На фоне этих событий электронный тенге выделяется как один из самых быстроразвивающихся проектов. Казахстан активно пилотирует свою цифровую валюту, стремясь модернизировать финансовую систему и снизить зависимость от наличных денег. Важной особенностью проекта является интеграция с системой Visa, что позволило быстро расширить использование электронного тенге в большом количестве торговых точек. В 2023–2024 годах Казахстан начал активно сотрудничать с международными партнерами, изучая потенциал цифровой валюты для трансграничных платежей. Еще одним относительно новым и быстроразвивающимся проектом является e-HKD — цифровая валюта Гонконга. Этот проект разрабатывается Гонконгским управлением денежного обращения (HKMA) и направлен на создание устойчивой и безопасной платежной системы. Важной частью e-HKD является интеграция с международной платформой mBridge, которая обеспечивает трансграничные расчеты между центральными банками Китая, Таиланда, ОАЭ и Гонконга. Кроме того, e-HKD активно внедряется в частные системы распределенных финансов. На фоне этих динамичных проектов развитие ЦВЦБ в таких странах, как США, ЕС и Япония, идет медленнее, чем ожидалось. Регуляторы проявляют осторожность, исследуя альтернативные подходы, такие как токенизированные деньги коммерческих банков (ТБДБ), что объясняется необходимостью глубокой оценки возможных последствий для экономики и финансовой стабильности. Виктор Достов, глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов

Максим Буйлов