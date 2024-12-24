Банки будут замораживать переводы цифрового рубля, если заподозрят мошенничество

Операции с цифровым рублем будут приостанавливать при признаках мошенничества, сообщил Центробанк (ЦБ). Банки будут обязаны замораживать операцию на два дня — эта мера аналогична механизмам противодействия для обычных переводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Если банк выявит преступную операцию, он обязан уведомить клиента о риске обмана и запросить у него подтверждение перевода. В случае если пользователь не подтвердит подозрительную операцию до следующего дня, деньги останутся на его цифровом кошельке, сообщили в ЦБ. Указание о борьбе с мошенническими операциями вступит в силу 23 февраля 2025 года.

Введение цифрового рубля в оборот должно начаться с 1 июля 2025 года. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина пригрозила штрафами крупным банкам, которые вовремя не предоставят клиентам доступ к операциям с цифровым рублем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Третья форма денег».