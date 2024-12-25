В лавке прохладно, как на лавочке

Пессимизм малого и среднего бизнеса нарастает и сдерживает деловую активность сектора, следует из данных индекса RSBI (рассчитывают банк ПСБ, «Опора России» и НАФИ по итогам опроса 1,8 тыс. компаний). В ноябре индекс снизился до 53,4 пункта после 53,9 пункта в октябре и 55,2 пункта в сентябре на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и ослабления потребительской активности.

Наиболее резок спад настроений в сегменте среднего бизнеса и предприятий в сферах производства и услуг — из-за фактических и ожидаемых продаж. В торговле самочувствие бизнеса поддержали распродажи (см. график). В среднем по сектору фактический сбыт в ноябре, как и месяц назад, был относительно стабилен: 22% МСП отметили рост выручки, 35% — ее сокращение (34% в октябре). Прогнозы же ухудшились: 27% МСП ждут роста продаж (минус 3 п. п.), что стало минимумом в 2024 году, 28% — их сокращения.

Почти треть предпринимателей из-за высоких ставок не готовы обратиться за кредитом. По мнению старшего вице-президента ПСБ Кирилла Тихонова, с сохранением жесткой денежно-кредитной политики эта доля будет расти. Высокие ставки сильнее отталкивают микробизнес (34%) и производственные компании (33%). Впрочем, МСП, все же обратившиеся за кредитами, отмечают их доступность. Доля удовлетворенного спроса выросла с 25% до 26%, оценки выше у среднего бизнеса (35%), торговых предприятий (31%) и компаний, изучавших возможности получения господдержки (33%). Неудовлетворенный спрос составил 9% (+1 п. п.), при этом 7% МСП получили отказ в кредите (+2 п. п.).

Снижение доступности финансирования влияет на инвестпланы компаний. Так, 26% МСП намерены расширять бизнес (минус 1 п. п.), 8% будут его сокращать (+1 п. п.). В ноябре 21% МСП (минус 1 п. п.) расширял бизнес, при этом с 10% до 9% снизилась доля предпринимателей, сокративших объемы вложений. Расширение бизнеса также чаще планируют компании, изучавшие возможности получения господдержки (27%).

Стабилизируется кадровая компонента индекса: компании реже говорят как о сокращении (18% МСП, минус 3 п. п. за месяц), так и о расширении штата (12%, минус 1 п. п.). Нанимать сотрудников планируют 22% МСП (минус 4 п. п.) — это минимум с февраля 2023 года.

Диана Галиева