Виски с российских полей

Российские алкогольные компании наращивают производство дистиллята для виски: в период с января по ноябрь 2024 года его выпуск превысил 1,2 млн декалитров (дал), что на 61% больше год к году. Ранее предприятия в основном занимались его импортом, но сложности с транспортировкой и высокие пошлины на иностранную продукцию подталкивают их делать сырье самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка, производство вискового дистиллята в России за январь—ноябрь текущего года увеличилось на 61% год к году, до 1,21 млн дал. В дальнейшем из этого сырья разливают сам напиток. По данным аналитической компании «Нильсен», натуральные продажи виски за этот же период выросли на 19,6% год к году, денежные — на 24,9%. Категория остается одной из самых быстрорастущих в сегменте крепких алкогольных напитков, уступая только рому с ростом физических продаж на 24,9%, денежных — на 25%.

Выпуск самого виски за этот же период вырос на 25%, до 4,68 млн дал, следует из имеющихся у “Ъ” данных. Тройка лидеров в этом сегменте сохранила свои позиции: Novabev Group выпустила около 1,1 млн дал напитка, что на 14% больше год к году, Stellar Group — 975 тыс. дал (47%), «Алвиса» — 699 тыс. дал, что на 27% выше уровня прошлого года (см. таблицу).

Топ-10 производителей виски в России за январь—ноябрь 2024 года Выйти из полноэкранного режима Место Компания Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%) 1 Novabev Group 1112 14 2 Stellar Group 975 47 3 ООО «Алвиса» 699 27 4 Группа Ladoga 696 81 5 ООО «Инвестпартнер» 285 -31 6 ВКЗ «Альянс-1892» 206 -3 7 ЦПИ «Ариант» 175 13 8 ООО «Кузнецкий ЛВЗ» 145 560 9 ООО «Коломенский ВКЗ» 83 -7 10 ОАО «Жемчужина Ставрополья» 69 213,6 Открыть в новом окне Источник: данные участников рынка, подсчеты “Ъ”.

Заместитель гендиректора по операционной деятельности АО «Татспиртпром» (выпускает виски Smoky Peaks и Fire & Wood) Никита Мингалев отмечает, что производство дистиллята для виски внутри страны растет, из-за того что начиная с 2022 года российские производители сталкиваются со значительным ограничением ввоза в РФ этого сырья. Поэтому «Татспиртпром» начал реализацию проекта по производству такой продукции на Мамадышском спиртзаводе: с начала этого года там произведено 78 тыс. дал.

В Ladoga (бренды Fowler`s, «Царская», Barrister) рассказали, что прирост разлива вискового дистиллята в 2024 году составил 31% год к году. В апреле этого года группа приобрела «Центр-Продукт» в Ставрополье, выпускающий подобную продукцию. Тем не менее в компании отметили, что сырье до сих пор завозится в страну преимущественно из Шотландии и Ирландии. Ранее российские компании локализовывали только процесс бутилирования, но сейчас из-за проблем с ввозом сырья приходится налаживать его выпуск в России, подтверждают в Ladoga. В компании поясняют, что сложности с импортом готовой продукции удалось разрешить, в то время как многие логистические операторы отказываются доставлять сырье, если конечный пункт назначения — Россия.

Местные компании активно занялись выпуском виски, так как действующий в стране стандарт позволяет делать такой напиток с ускоренной выдержкой, что серьезно снижает затраты на производство, объясняет секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский. При этом его производство можно полностью локализовать в России, где достаточно зерна и солода, добавляет эксперт. По его оценке, за последние два года объем производства висковых дистиллятов в стране вырос минимум вдвое.

До 2030 года объем рынка виски в РФ может расти примерно по 15–20% ежегодно, причем доля российской продукции к этому времени также вырастет и может достичь 50–60%, прогнозирует господин Московский. По мнению руководителя аналитического агентства ЦИФРРА Вадима Дробиза, выйти на значительные объемы выпуска дистиллята рынок сможет не раньше 2028 года.

Владелец Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин указывает, что российский дистиллят для виски значительно дешевле импортного, для которого существуют заградительные пошлины. Напитки из него в основном торгуются в бюджетной ценовой категории, объясняет он. В сентябре 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее ставку ввозной пошлины на крепкий алкоголь из «недружественных» стран, включая виски и дистиллят для этого напитка, в 20%, но не менее €3 за 1 л. Ранее ставка составляла €1,4–1,5 за 1 л напитка.

Владимир Комаров