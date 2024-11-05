Банки разместились на бирже

Как стало известно “Ъ”, на торги нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вышли трейдеры «Сбера», Совкомбанка и ВТБ (MOEX: VTBR). Банковские структуры почти ежемесячно увеличивают объемы закупок топлива и могут потеснить крупных игроков. Участники топливного рынка расходятся в оценках последствий роста активности банков, некоторые опасаются недобросовестной конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Банковские структуры наращивают объемы приобретения нефтепродуктов на СПбМТСБ. По данным “Ъ”, к основным таким игрокам относятся трейдеры Совкомбанка («Совкомбанк товарный трейдинг»), «Сбера» («СБ Сырьевой трейдинг»; СБСТ) и ВТБ («Сырьевые товары трейдинг»). По данным “Ъ”, среди них лидером по оборотам стал «Совкомбанк товарный трейдинг», заключивший на бирже в январе—октябре договоры на 5,1 млрд руб. У структур «Сбера» и ВТБ — на 2 млрд руб. и 1,5 млрд руб. соответственно. В прошлом году эти банки не совершали сделок на спотовом рынке.

В октябре структура Совкомбанка, вышедшая на биржу в июне, увеличила обороты на 40%, до около 1,8 млрд руб., относительно сентября, ВТБ — на 6%, до 344 млн руб. Объем биржевых договоров трейдера «Сбера» в сентябре на пике достигал 750 млн руб., в октябре — 284 млн руб. Для сравнения, обороты топ-5 крупнейших трейдеров — 4–8 млрд руб. в месяц, за январь—октябрь — 47–56 млрд руб.

Число уникальных покупателей нефтепродуктов на СПбМТСБ в 2024 году на 10,6% превышает показатель годом ранее, сообщили “Ъ” в СПбМТСБ, добавив, что банки также проявляют интерес к торгам нефтепродуктами на спотовом и срочных рынках. По словам одного из собеседников “Ъ”, к торгам проявлял интерес и банк «Ак Барс». Кроме того, по данным “Ъ”, на срочный рынок СПбМТСБ в прошлом году выходил банк «Санкт-Петербург».

Интерес банков к торгам объясняется наличием среди клиентов большого числа крупных конечных потребителей нефтепродуктов, заинтересованных в товарном финансировании, сообщил “Ъ” исполнительный директор «Совкомбанк товарный трейдинг» Илья Мороз.

По его словам, подавляющий объем нефтепродуктов приобретается с использованием кредитных средств, потому можно рассчитывать на постепенное увеличение доли банковских структур в операциях на товарном рынке. «Не исключаю, что в среднесрочной перспективе до 50% объемов будет консолидироваться у банковских структур»,— говорит господин Мороз. Он отмечает, что маржинальность при работе с потребителями нефтепродуктов выше, чем при классическом финансировании независимых торговых компаний и конечных потребителей.

Нынешний сервис предусматривает возможность поставки сырья, позволяя клиенту передать сырьевому трейдеру «Сбера» часть операционного цикла по закупке топлива, а также диверсифицировать источники оборотного капитала, не нарушая непрерывности производственных процессов, заявили “Ъ” в компании «СБ Сырьевой трейдинг». СБСТ фокусируется на операциях с нефтью, нефтепродуктами, газом, углем, металлами и агрокультурами. «Помимо спотовой секции мы присутствуем на срочной секции СПбМТСБ и стремимся повысить долю срочных сделок на рынке»,— добавили в компании. В ВТБ отказались от комментариев.

По мнению управляющего партнера «Пролеума» Максима Дьяченко, повышение интереса банков к трейдингу на растущем биржевом товарном рынке — ожидаемая тенденция в условиях закрытия зарубежных финансовых рынков.

Он рассчитывает, что крупные финансовые игроки будут также развивать участие в мелкооптовом сегменте и срочном рынке. Хотя, отмечает он, ряд участников рынка опасаются, что крупнейшие кредиторы участников торгов, которые видят всех клиентов и маржинальность сделок, начнут передавать эту информацию своей трейдинговой структуре и заберут часть клиентов; но пока такие рассуждения носят иррациональный характер. По мнению господина Дьяченко, для экспансии рынка банки должны приобрести кого-то из крупнейших нефтетрейдеров с их действующими клиентами, процессами и, главное, командой.

На недопустимость использования трейдером Совкомбанка конфиденциальной информации уже указывал владелец трейдера «Уфаойл» Ринат Фатахов в октябрьском письме (копия есть у “Ъ”) к главе банка Дмитрию Гусеву. Речь шла о данных о сделках, покупателях, объемах и направлениях отгрузок. В сентябре аналогичные опасения в письме в этот банк высказал глава «Нефтепродукт-центра» Евгений Долгополов.

Трейдинговый бизнес для банков еще один надежный способ размещения средств, считает Карен Дашьян из Advance Capital. В отличие от обычных трейдеров, по его словам, банковские структуры могут получить доступ к более дешевым деньгам с учетом высокой ключевой ставки. Кроме того, ряд крупных банков до санкций активно занимались трейдингом сырьевых товаров, а после закрытия европейских рынков такие операции существенно сократились, говорит аналитик.

Дмитрий Козлов