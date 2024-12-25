Хостелы не хотят уплотняться

Владельцы хостелов пытаются убедить власти смягчить регуляторную риторику. Запланированные с 1 января 2025 года сокращение на треть максимальной заселенности номеров и увеличение вдвое количества санузлов могут стать фатальными для таких средств размещения. Массовые проверки хостелов в Москве уже приводят к их закрытиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья (объединяет небольшие средства размещения) обратилась в Минэкономики с просьбой не устанавливать новые требования к хостелам в рамках положения о классификации отелей. Это следует из письма организации (есть у “Ъ”). В лиге уточнили, что оно отправлено 16 декабря 2024 года, но ответа пока не последовало. В Минэкономики “Ъ” подтвердили получение обращения: сейчас оно рассматривается.

С 1 января 2025 года в России прохождение классификации для средств размещения станет фактически обязательным. Включение в реестр требуется для получения уникального номера, необходимого для доступа к системам онлайн-бронирования. Новое положение о классификации объектов Минэкономики подготовило в преддверии вступления этих норм. Документ может быть принят после одобрения правительством.

Для хостелов положение сейчас предусматривает сокращение максимального числа мест в номерах с 12 до 8, двукратное увеличение требования по количеству туалетов и душевых, следует из письма Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья. Эти нормы, по мнению организации, могут стать фатальными для существующих объектов, где изменения часто невозможны конструктивно. Глава сети «Хостел рус» Андрей Цай пояснил “Ъ”, что номера на 12 человек есть в большинстве хостелов и сокращение числа мест в них негативно скажется на маржинальности объектов. Изменения направлены на повышение качества услуг, отметили в Минэкономики.

Лига в обращении отмечает, что по итогам 2023 года в России было 4,9 тыс. классифицированных хостелов, 4,9% от общего числа объектов. В сервисе «Островок» пояснили “Ъ”, что на платформе зарегистрированы 1,7 тыс. хостелов, год к году их число не изменилось. В OneTwoTrip отметили прирост на 3%. Спрос на размещение в них, по данным сервиса, за год снизился на 17%. Средняя стоимость проданной ночи составила 1,4 тыс. руб., прибавив 12% год к году.

Рынок хостелов в России активно рос в 2010-х годах, но после принятия в 2019 году поправок к Жилищному кодексу, запрещающих оказание гостиничных услуг в жилых помещениях, развитие замедлилось. Сейчас подход ужесточается и к оставшимся игрокам. В обращении к главе Мостуризма Евгению Козлову (есть у “Ъ”) Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья указывает, что многие малые отели и хостелы, расположенные в нежилых помещениях многоквартирных домов, получили от Госинспеции по недвижимости (ГИН) предупреждения о необходимости устранить нарушения вида разрешенного использования (ВРИ) земли.

Управляющий партнер Land Law Firm Денис Литвинов отмечает, что правильным в этом случае становится смешанный ВРИ — «гостиничное обслуживание» и «размещение многоквартирного дома». Но смена статуса крайне сложна: потребуется согласие всех собственников, процедура не регламентирована, замечает партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан. Сопредседатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская говорит, что, получив предписание ГИН, объекты вынуждены прекращать деятельность. Оспорить его сложно: инспекция действует в рамках своих полномочий, и суды обычно принимают ее сторону, замечает господин Помазан. В ГИН и Мостуризме от комментариев отказались.

Госпожа Петровская отмечает, что с массовыми проверками ГИН хостелы в Москве сталкиваются с ноября: это может быть связано с контролем за общежитиями для рабочих-мигрантов. Требования к последним, по словам эксперта, в Жилищном кодексе сохранились с СССР, когда их рассматривали для долгосрочного проживания. Из-за жестких норм бизнес позиционирует свои объекты как туристические хостелы, считает она. Разграничение понятий, по мнению эксперта, могло бы ослабить давление. Но руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев говорит, что разработка отдельных норм — сложный процесс, требующий внесения изменений во многие законодательные акты.

Александра Мерцалова