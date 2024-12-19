Номер недоступен

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Коммерсантъ FM
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Апартаменты рискуют остаться без туристов

Требование об обязательной классификации всех средств размещения создало угрозы для индивидуальных апартаментов, пользующихся популярностью на фоне роста интереса к внутреннему туризму. Без отдельных стандартов они могут быть приравнены к отелям, что лишит их возможности размещать объявления на туристических агрегаторах. Это может привести к уходу в тень таких объектов, прогнозируют эксперты.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Гильдия посуточной аренды жилья, апартаментов, малых отелей и гостевых домов (малых средств размещения, МСР) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отправить на доработку положение о классификации отелей, подготовленное Минэкономики. Документ планируется принять к 1 января 2025 года, когда вступают в силу законодательные изменения, предусматривающие классификацию всех средств размещения. Сейчас проект не предполагает возможности пройти ее для индивидуальных апартаментов и может лишить их возможности привлекать клиентов, размещая объявления на туристических сервисах, следует из текста.

В пресс-службе правительства на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. В Минэкономики “Ъ” пояснили, что проект положения рассмотрен и одобрен рабочей группой по туризму при правительственной комиссии по проведению административной реформы. Положение о классификации расширяет сферу регулирования, но его требования не будут распространяться на правоотношения физлиц при краткосрочном найме, добавили там.

Принятые осенью поправки к закону о туристской деятельности предполагают, что все средства размещения в России включат в реестр классифицированных объектов. Это условие для доступа к информационным платформам, в том числе бронирования. Номер объекта в реестре нужно будет указывать в карточке объекта. Член правления Лиги хостелов Наталья Петровская поясняет, что под определения средств размещения попадают все объекты вне жилья.

До сих пор обязательную классификацию в Россию проходили только отели. Процесс занял около 2,5 года, за которые в реестр включили 26 тыс. объектов, говорят в «Островке». Сейчас еще столько же должны пройти классификацию впервые, считают в компании.

Подготовленный Минэкономики проект положения о классификации предусматривает требования для гостиниц, апарт-отелей, санаториев, туристических баз и кемпингов. Индивидуальные апартаменты не выделены и попадают под нормы для отелей, поясняет госпожа Петровская. Это предполагает нормы минимальной площади (9 кв. м на человека), наличие ресепшена, подсветки центрального входа, аккумуляторного источника питания, типично гостиничных услуг и проч.

Президент Гильдии МСР Яна Бабина говорит, что апартаменты составляют 15–30% предложения индивидуальных средств размещения. Сегмент посуточной аренды в целом, включающий также жилье, в этом году вырос более чем на 60% (см. “Ъ” от 16 декабря).

Собеседник “Ъ” на туррынке считает, что 30% общего предложения апартаментов формируют владельцы двух-четырех лотов: признание их отельерами необоснованно. В ЦИАН пояснили, что концептуально поддерживают подход, предполагающий различные требования для апартаментов и гостиниц: объекты для краткосрочного найма помогают сглаживать дефицит номерного фонда. В «Островке» опасаются ухода в тень части владельцев средств размещения из-за юридических, технических сложностей в рамках классификации.

Яна Бабина поясняет, что, если правительство прислушается к аргументам МСР и проект постановления отправят на доработку, новые законодательные изменения вступят в силу без установленного порядка их применения. Тогда закон работать не будет. Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш замечает, что позиция бизнеса хорошо аргументирована, но в целом власти усиливают контроль над гостиничной сферой и вряд ли откажутся от требований.

Наталья Петровская замечает, что даже в случае утверждения поправок первое время они могут применяться не в полной мере: введение санкций за неисполнение норм предполагается только с сентября. Руководитель направления правового сопровождения споров «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев замечает, что деятельность средств размещения без классификации сейчас предполагает штрафы для юрлиц в размере от 1/40 до 1/25 годовой выручки, но не менее 50 тыс. руб.

Александра Мерцалова

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