RBE Group присматривается к Херсону

Крупный оператор корпоративного питания RBE Group Андрея Шокина намерен выйти на рынок Херсонской области. Пока российский рынок общепита не стремится к экспансии на новые территории, поэтому у первых вышедших туда предприятий есть шанс занять там заметное место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Структура RBE Group Андрея Шокина ООО РБЕ получила 60% в ООО «Развитие территорий», зарегистрированном 19 декабря 2024 года в Геническе Херсонской области, обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Еще по 20% в этой компании получили бизнесмены Александр Бавицкий и Армен Саркисян. С ними связаться не удалось, в RBE Group не ответили на запрос “Ъ”.

RBE Group занимается кейтерингом и работает с крупными компаниями, включая «Трансмашхолдинг», УГМК, «Мостотрест», обслуживает поезда «Сапсан» и составы Федеральной пассажирской компании (входит в АО РЖД). В 2023 году компания получила контракты по обеспечению питанием структур Минобороны РФ, заключенные ранее с ГК «Конкорд» Евгения Пригожина, погибшего в августе 2023 года. Согласно СПАРК, в 2023 году выручка ООО РБЕ выросла в 3,5 раза год к году, до 19,6 млрд руб., чистая прибыль составила 432,4 млн руб. против убытка в 45,6 млн руб. годом ранее.

Александр Бавицкий и Армен Саркисян выступают соучредителями ряда компаний, зарегистрированных в Херсонской области. В частности, им принадлежат по 20% ООО «Терра актив», остальные 60% — Сергею Кузоваткину. Он, в свою очередь, по данным СПАРК, владел долями в ряде структур RBE Group, включая ООО «РБЕ филиал Юг», ООО «РБЕ филиал Урал», ООО «РБЕ филиал Поволжье» и ООО «РБЕ глобал сервисиз».

Сегмент корпоративного питания в новых регионах потенциально очень интересен: на этих территориях ведется активное строительство и восстановительные работы, находится большое количество госслужащих, которых нужно кормить. Недавно вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что объем строительства недвижимости в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях должен вырасти до 4,5 млн кв. м в год.

Возможно, RBE Group уже имеет договоренности, которые помогут обеспечить спрос на их продукцию, не исключает гендиректор RestCon Елена Перепелица. На этих территориях необходимо формировать инфраструктуру заново, но кто сделает это первым, тот и сможет занять заметное место в своей нише, отмечает она. Однако в ближайшее время маловероятна экспансия конкурентов, считают опрошенные “Ъ” эксперты.

Российский бизнес, преимущественно из числа компаний с госучастием, выходит на рынок новых регионов, но пока с осторожностью. В середине декабря ВТБ объявил об открытии четырех новых офисов в ЛНР и ДНР вдобавок к уже открытым шести полноформатным офисам в Луганске, Мариуполе и Донецке. Кроме того, в новых регионах работает 50 точек продаж Сбербанка, включая девять полноформатных офисов и 41 партнерский и мобильный офис. Одним из первых на рынки новых регионов вышел Промсвязьбанк, еще летом 2022 года открыв отделение в Мелитополе Запорожской области. Также на новых территориях работают страховщики, включая «Росгосстрах», «ПСБ Страхование», «Гайде», «Астро-Волга» и «Двадцать первый век».

В ноябре 2024 года «Миранда-медиа» (19,99% у «Ростелекома») приобрела 51% оператора связи «Луганская телефонная компания», что позволит ей предоставлять услуги мобильной связи, интернета и телевидения в ЛНР (см. “Ъ” от 8 ноября). Компания уже более полутора лет работает и в ДНР. Российские компании проявляют интерес и к туристическому бизнесу. К примеру, основатель S-Holding Алексей Шепель намерен поучаствовать в создании производственных мощностей и размещении модульных отелей (см. “Ъ” от 12 марта).

Дарья Андрианова